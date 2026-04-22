Ruta 141: descubren un revólver en un control y detienen a un joven de 23 años

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional y quedó a cargo de Flagrancia.

Un operativo de control de rutina llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional en el departamento Caucete derivó en la detención de un joven y el secuestro de un arma de fuego.

El hecho ocurrió cerca de las 23:45 del martes, en el kilómetro 202 de la Ruta Nacional 141, en el sector conocido como Control Forestal. Allí, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux para una inspección.

Según informaron fuentes oficiales, durante la entrevista el propio conductor manifestó que transportaba un arma de fuego en el vehículo. Ante esta situación, los gendarmes procedieron a verificar la información y encontraron un revólver calibre 38, que se hallaba en la baulera.