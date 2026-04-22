El desgarrador relato del hermano del niño que murió mientras jugaba a la pelota en el recreo

El hermano del nene de 11 años que murió mientras jugaba a la pelota en una escuela de Córdoba contó cómo fue el momento en el que se enteró de lo sucedido y aseguró que la víctima era una persona sana.

Murió un niño de 11 años en el recreo: investigan las causas

Todo pasó durante la mañana de este martes en la escuela primaria “Gral. José de San Martín”, ubicada en la calle Juan Ramón Jiménez 428 de la localidad de La Calera.

“Estábamos con mi mamá a las 10 de la mañana charlando cuando de la nada nos llama la profesora de él diciendo que había sufrido un desmayo y estaba inconsciente ”, contó en una entrevista con el Canal 12 de Córdoba.

El nene contó que lo tomaron como algo normal porque “tendía a desmayarse por problemas cuando se esforzaba mucho físicamente”.

En ese sentido, aseguró: “Era una persona sana, no tenía problemas del corazón ni ninguna otra enfermedad que nos pusiera en alerta”.

El nene estaba en el recreo, jugando con sus compañeros de sexto grado, cuando se desvaneció e inmediatamente las autoridades escolares pidieron asistencia médica.

“Tenemos entendido que antes de que llegara la ambulancia al colegio él ya estaba en paro”, reveló el hermano.

image La escuela de La Calera en la que ocurrió el hecho. (Foto: gentileza Cadena 3)

Por último, el chico aseguró que la víctima cumplía con los controles de salud y que los últimos estudios indicaron que estaba sano.

“Cuando nos fuimos a hacer las fichas médicas, mi mamá nos hizo hacer controles del corazón y de los pulmones, y los dos estábamos de lo más sanos. Lo único que él sí tenía era sobrepeso, pero nada nos indica a qué se debe el paro cardíaco”, explicó.

En el cierre de la entrevista, relató: “Todos los preceptores y profesores del jardín le hicieron reanimación, pero no tenían señales. En el hospital también lo intentaron reanimar muchas veces”.

El caso está siendo investigado por la justicia. La autopsia será clave para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte. Según informó el medio local Villa María en Vivo, el expediente fue caratulado como “muerte de etiología dudosa“.