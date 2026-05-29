Detuvieron en Mendoza al hijo de un jubilado que murió desnutrido

La muerte de Francisco Carlos Morán , un jubilado de 72 años, generó conmoción en Mendoza y expuso un presunto caso de abandono extremo en una vivienda de Godoy Cruz. “Tengo hambre”, repetía el hombre cuando fue encontrado por policías y médicos en medio de un cuadro crítico de desnutrición y rodeado de suciedad.

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La investigación comenzó el domingo 10 de mayo, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la situación del jubilado. Personal del Servicio de Emergencias Coordinadas (SEC) y efectivos policiales llegaron hasta la vivienda y se encontraron con una escena alarmante.

Según informaron medios locales como Diario Uno, en la casa había una marcada falta de higiene y no se encontraron alimentos. En ese contexto, Francisco Morán presentaba un severo deterioro físico y pedía comida de manera desesperada .

Debido a la gravedad de su estado, el hombre fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara . Sin embargo, murió 24 horas después.

Los médicos determinaron que sufría un cuadro avanzado de desnutrición , neumonía y un edema agudo de pulmón provocado por una bronconeumonía. Además, detectaron múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo y en el rostro.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Carlos Alessandra, titular de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente, los Animales y Delitos No Especializados.

Tras la muerte del jubilado, la Justicia ordenó la captura de Sergio Gustavo Morán, que permaneció prófugo durante dos semanas. Finalmente, fue localizado en Godoy Cruz gracias al sistema de reconocimiento facial del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Una vez identificado por las cámaras de vigilancia, efectivos policiales lograron interceptarlo y ponerlo a disposición judicial. El fiscal Alessandra lo imputó por abandono de persona agravado por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima y por el vínculo familiar existente.

Además, trascendió que Sergio ya había tenido antecedentes judiciales. En 2024 fue juzgado en una causa por violencia de género que terminó con una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, por el plazo de dos años.