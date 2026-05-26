Por una penalización, Kevin Benavides y el sanjuanino Sisterna quedaron terceros en la 2° etapa del DR40 que llegó a Mendoza

Un resultado que lo apuntala con miras a los restantes kilómetros para esta edición del Desafío Ruta 40 , la tercera fecha del campeonato mundial de Rally Raid, registró Kevin Benavides junto a su navegante el sanjuanino Lisandro Sisterna en el Toyota Hilux, lograron subir al podio en el segundo día de competencia.

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El binomio Benavides-Sisterna habían culminado segundos, apenas a 18 segundos del qatarí Nasser Al-Attiyah, vencedor del día. Pero horas después la organización lo penalizó al salteño con 10'' de retraso y por eso se ubicó finalmente tercero. De esta manera segundo quedó Saood Variawa.

Con estos resultados, Benavides, quien está debutando en la división Ultimate de la categoría Autos +1 quedó en el décimo puesto de la clasificación general, que encabeza el portugués Joao Ferreira, superando a sus compañeros el americando Seth Quintero (a 9 segundos) y el sudafricano Saood Variawa (a 1m39s), conformando el «1-2-3» de Toyota Gazoo Racing.

En tanto, dejó de integrar el Top10 Lucio Álvarez, quien está retornando a los caminos luego de cuatro años, y ahora ocupa el 11° puesto con la Toyota que tripula junto a Bernardo Graue; en tanto, Sebastián Halpern con Eduardo Pulenta completa la etapa entre San Juan y San Rafael a bordo del Mini de XRaid.

Contundente andar demuestra Daniel Sanders con su KTM en los caminos de la edición 2026 de Desafío Ruta 40, quien volvió a ganar, abriendo camino en la segunda etapa que unió San Juan con San Rafael (Mendoza), para afirmarse en el liderazgo de la clasificación general de Motos RallyGP y ampliando las diferencias con respecto a sus rivales.

El segundo puesto fue para el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), que corría ante su público. Benavides había sido el más rápido del prólogo y llegaba como líder de la general del Mundial, pero tuvo que conformarse con ser quinto el lunes. Pudo resarcirse este martes con un tiempo de 1 hora, 44 minutos y 43 segundos, recortando a sus rivales por el podio.

En el tramo de 128 kilómetros cronometrados por las dunas mendocinas, el australiano superó por más de cinco minutos a su compañero Luciano Benavídes, quien con esta performance escaló una posición con respecto al primer día, quedando en el orden general ahora a 15 minutos; entre ambos se ubican las Honda de Tosha Schareina (a 11m01s) y Ricky Brabec (a 12m35s).

RALLY 2

El americano Preston Campbell venció en el segundo día de carrera e ingresó a la lista de líderes en Moto Rally2, encabezando el «1-2-3» de Honda, aventajando al portugués Martim Ventura y al brasileño Bruno Crivilin; Benjamín Pascual, en tanto, es el mejor representante argentino, al culminar quinto con la Kove, a 3m55s.

Jeremías Pascual, por su parte se clasificó 8°, seguido por Martín Duplessis; Baltazar Frezze Pisoni (RVM) terminó en San Rafael 12°, Puchi Ontiveros (Honda) se ordena en el 14°, Juan Santiago Rostan (KTM) está 17°, Joaquín Debeljuh (RVM) es 21° aventajando a Julián Sánchez Dabin (Fantic) 22°, y Sebastián Urquía (KTM) es 25°.

Con respecto a R3, Edgardo Alan se mantiene en segundo lugar tras culminar a 19 minutos del mongól Murun Purevdorj, ambos con KTM; tercero se ubica el costarricense Walter Alfaro Araya (GasGas).