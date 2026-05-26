    • 26 de mayo de 2026 - 14:24

    Por una penalización, Kevin Benavides y el sanjuanino Sisterna quedaron terceros en la 2° etapa del DR40 que llegó a Mendoza

    En su primera experiencia con el Toyota Hilux, el salteño Kevin Benavídes consiguió destacarse en el tramo mendocino, en tanto el qatarí dominó con el Dacia.

    Positivo. El balance de la segunda etapa fue de lo mejor para Benavides que escoltó al qatarí en el Desafío Ruta 40.

    Positivo. El balance de la segunda etapa fue de lo mejor para Benavides que escoltó al qatarí en el Desafío Ruta 40.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un resultado que lo apuntala con miras a los restantes kilómetros para esta edición del Desafío Ruta 40, la tercera fecha del campeonato mundial de Rally Raid, registró Kevin Benavides junto a su navegante el sanjuanino Lisandro Sisterna en el Toyota Hilux, lograron subir al podio en el segundo día de competencia.

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    El binomio Benavides-Sisterna habían culminado segundos, apenas a 18 segundos del qatarí Nasser Al-Attiyah, vencedor del día. Pero horas después la organización lo penalizó al salteño con 10'' de retraso y por eso se ubicó finalmente tercero. De esta manera segundo quedó Saood Variawa.

    Con estos resultados, Benavides, quien está debutando en la división Ultimate de la categoría Autos +1 quedó en el décimo puesto de la clasificación general, que encabeza el portugués Joao Ferreira, superando a sus compañeros el americando Seth Quintero (a 9 segundos) y el sudafricano Saood Variawa (a 1m39s), conformando el «1-2-3» de Toyota Gazoo Racing.

    En tanto, dejó de integrar el Top10 Lucio Álvarez, quien está retornando a los caminos luego de cuatro años, y ahora ocupa el 11° puesto con la Toyota que tripula junto a Bernardo Graue; en tanto, Sebastián Halpern con Eduardo Pulenta completa la etapa entre San Juan y San Rafael a bordo del Mini de XRaid.

    EN MOTOS

    Contundente andar demuestra Daniel Sanders con su KTM en los caminos de la edición 2026 de Desafío Ruta 40, quien volvió a ganar, abriendo camino en la segunda etapa que unió San Juan con San Rafael (Mendoza), para afirmarse en el liderazgo de la clasificación general de Motos RallyGP y ampliando las diferencias con respecto a sus rivales.

    El segundo puesto fue para el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), que corría ante su público. Benavides había sido el más rápido del prólogo y llegaba como líder de la general del Mundial, pero tuvo que conformarse con ser quinto el lunes. Pudo resarcirse este martes con un tiempo de 1 hora, 44 minutos y 43 segundos, recortando a sus rivales por el podio.

    En el tramo de 128 kilómetros cronometrados por las dunas mendocinas, el australiano superó por más de cinco minutos a su compañero Luciano Benavídes, quien con esta performance escaló una posición con respecto al primer día, quedando en el orden general ahora a 15 minutos; entre ambos se ubican las Honda de Tosha Schareina (a 11m01s) y Ricky Brabec (a 12m35s).

    RALLY 2

    El americano Preston Campbell venció en el segundo día de carrera e ingresó a la lista de líderes en Moto Rally2, encabezando el «1-2-3» de Honda, aventajando al portugués Martim Ventura y al brasileño Bruno Crivilin; Benjamín Pascual, en tanto, es el mejor representante argentino, al culminar quinto con la Kove, a 3m55s.

    Jeremías Pascual, por su parte se clasificó 8°, seguido por Martín Duplessis; Baltazar Frezze Pisoni (RVM) terminó en San Rafael 12°, Puchi Ontiveros (Honda) se ordena en el 14°, Juan Santiago Rostan (KTM) está 17°, Joaquín Debeljuh (RVM) es 21° aventajando a Julián Sánchez Dabin (Fantic) 22°, y Sebastián Urquía (KTM) es 25°.

    Con respecto a R3, Edgardo Alan se mantiene en segundo lugar tras culminar a 19 minutos del mongól Murun Purevdorj, ambos con KTM; tercero se ubica el costarricense Walter Alfaro Araya (GasGas).

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