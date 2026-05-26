La Federación Sanjuanina de fiesta, recibe el Encuentro Formando Líderes

Este sábado 30, la Federación Sanjuanina de Fútbol culminará una semana especial por su 10º aniversario con visitas de AFA.

Anfitriona. Eugenia Nievas, de la FSF, recibirá la visita del vice de AFA, Javier Treuque y de Paola Soto en el marco del Encuentro Formando Líderes.

[La formación es clave en la evolución de cualquier proyecto y con ese objetivo la Federación Sanjuanina de Fútbol junto a la AFA abrieron un canal de capacitación para todos conformando el Encuentro Formando Líderes que este fin de semana llegará a San Juan en el marco del 10º aniversario de la institución.

Eugenia Nievas es la coordinadora de la FSF para este encuentro que se concretará el sábado 30 en el auditorio Emar Acosta, del anexo de la Legislatura Provincial. Los detalles son importantes además de recordar que la participación es absolutamente abierta y gratuita para los que son parte del fútbol en todos sus estamentos.

'Estamos en los detalles finales. AFA y el Consejo Federal desembarcarán en San Juan con autoridades de mucha trascendencia como Javier Treuque que es vicepresidente y de Paola Soto, presidente del fútbol femenino del Consejo Federal. Además, tendremos la chance de compartir experiencias y capacitaciones de otros sectores en una jornada muy importante para San Juan' remarcó Nievas que fue parte del Encuentro Fomando Líderes en su primer capítulo en el Sur del país.

FORMANDO LIDERES Las expectativas son grandes y los interesados en participar ya han registrado su inscripción correspondiente, aunque aún sigue abierto el plazo y para poder concretarlo tendrán que contactarse a los teléfonos 264 5603676 o 264 6710219. O bien en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflVMHdalEmbJgCM43WnLrOrugypUwa9J9Uek0vvD1JhduxJw/viewform?pli=1&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPNTY3MDY3MzQzMzUyNDI3AAGnG3UA7Dpf--7ZJ4nT7IKX3mxvzIml_gAsXf4ndb08nB-4yT9Iatnnj1xPYH4_aem_vfXw3I4-S3dREBi8DXpubA

Formando Líderes se convertirá en el Broche de Oro para una semana más que especial en la Federación Sanjuanina que este pasado 25 de Mayo cumplió el 10º aniversario desde su fundación. El viernes 29 habrá una cena aniversario donde se reunirá todo el mapa futbolero del interior sanjuanino para compartir el amor por el fútbol.