Selección Argentina: cuándo juega los amistosos antes del Mundial y los rivales

La última fecha FIFA no le dejó a Lionel Scaloni solamente dos partidos más para observar, con triunfos sobre rivales africanos, sino también una serie de conclusiones importantes de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026. La Selección Argentina jugará sus dos últimos amistosos antes de la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Los seis futbolistas que sumará Scaloni para los amistosos de Argentina previos al Mundial 2026

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El campeón del mundo, dirigido por Lionel Scaloni. disputará amistosos ante Honduras e Islandia a principios de junio, en Estados Unidos , en los que serán sus últimos ensayos antes de iniciar la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La Albiceleste enfrentará al seleccionado centroamericano el 6 de junio, en el estadio Kyle Field de Texas , confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El siguiente duelo será contra Islandia, el 9 de junio, en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama , justo dos días antes del inicio del Mundial.

Argentina, que ganó los Mundiales de 1978, 1986 y 2022, debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J. Luego se medirá ante Austria el 22 de junio y cierra la primera fase frente a Jordania el 27 del mismo mes.

En la reciente doble fecha FIFA, la "Scaloneta", liderada por Lionel Messi, le ganó 2-1 a Mauritania y 5-0 a Zambia en amistosos de baja exigencia que debió organizar de apuro luego de la suspensión del duelo ante el campeón europeo España por la Finalissima el 27 de marzo en Qatar, debido al conflicto en Medio Oriente. Esos triunfos los obtuvo en La Bombonera.

Para los dos últimos amistosos, la Albiceleste ya estará instalada en su concentración en Kansas City. Se medirá por cuarta vez contra los hondureños, con igual cantidad de victorias. Ante Islandia será su segundo choque, luego del empate 1-1 en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

Para esos partidos, está claro, Scaloni tendrá ya concentrados a los 26 futbolistas que llevará al Mundial. La fecha límite para confirmar la lista definitiva es el 30 de mayo.