    • 21 de mayo de 2026 - 12:27

    Alerta por el Dibu Martínez: quién es el jugador 27° que Lionel Scaloni evalúa llevar al Mundial

    Si bien Emiliano Martínez evaluará su lesión aunque es casi un hecho que llegará, quién es el jugador apuntado para sumarse al grupo en Estados Unidos.

    Lionel Scaloni evalúa llevar un arquero más.&nbsp;

    Lionel Scaloni evalúa llevar un arquero más. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La información de última hora referida a la selección argentina indica que el grupo conducido por Lionel Scaloni podría viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 con 27 jugadores, uno más de lo previsto. Emiliano Martínez encendió todas las alarmas el miércoles cuando se lesionó uno de los dedos.

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    Lógicamente la nómina se limitará a 26, pero el cuerpo técnico evalúa seriamente la chance de añadir a Santiago Beltrán, arquero de River, para que trabaje a la par del resto de los citados tal como ocurrió con Federico Gómes Gerth en Qatar 2022.

    “No descarto que Scaloni lleve a la Copa del Mundo que Scaloni lleve 27 jugadores. Existe la posibilidad concreta de que Santiago Beltrán sea el jugador 27. Como lo hizo en la última Copa del Mundo con Gómes Gerth como sparring. En esta oportunidad, el cuarto arquero sería Beltrán. Hay dos opciones: que sea sparring toda la Copa del Mundo o que de aquí al 16, fecha límite para hacer algún reemplazo, regrese a River. Pero la posibilidad es concreta”, informó ESPN.

    De esta forma, Beltrán afrontaría la final que enfrentará a River contra Beltrano por el Torneo Apertura este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y luego ya podría quedar afectado a la selección nacional, ya que Eduardo Coudet prescindiría de él para el último compromiso por Copa Sudamericana ante Blooming el miércoles 27 de mayo en el Monumental.

    La nómina de la selección que defenderá el título ganado en Qatar 2022 debe quedar presentada a más tardar el sábado 30 de mayo. Dos días después, el 2 de junio, el organismo difundirá las listas oficiales de las 48 selecciones que jugarán el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. La prelista entregada por Scaloni incluyó 55 jugadores y funcionó como el paso previo al recorte definitivo. A diferencia de otras selecciones, como Francia o Brasil, el entrenador argentino se tomó más tiempo para resolver quiénes integrarán la delegación final.

    El cronograma inmediato ya está definido: una vez que los futbolistas terminen sus compromisos con sus clubes, se incorporarán al predio de la AFA en Ezeiza. Desde allí viajarán hacia Kansas, donde Argentina instalará su base durante su participación en la Copa del Mundo. Antes del estreno oficial, el seleccionado argentino jugará dos amistosos en Estados Unidos. El primero será el 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y el segundo el 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama.

    El debut mundialista será el 16 de junio contra Argelia por la primera fecha del Grupo J en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Después de ese partido, el plantel viajará a Dallas para medirse con Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos en la misma ciudad frente a Jordania el 27 de junio.

    Uno de los focos de atención para Scaloni fue la situación de los laterales, una posición que preocupó al entrenador durante todo el ciclo posterior a la consagración en Lusail el 18 de diciembre de 2022. Varios de esos futbolistas llegarán con lo justo a la puesta a punto final de la preparación. Entre las novedades de la prelista apareció Nicolás Capaldo, volante de Hamburgo SV, quien nunca había sido citado antes por Scaloni ni para amistosos ni para partidos oficiales. En una situación similar quedaron Zaid Romero, zaguero de Getafe, y Mateo Pellegrino, delantero de Parma.

    También integraron la nómina preliminar Alejandro Garnacho, recientemente transferido a Chelsea y con pocos minutos en la Premier League, y Matías Soulé, destacado por su actuación en la Roma. Otro caso particular fue el de Gianluca Prestianni, incluido pese a su sanción internacional por insultos homofóbicos a Vinicius en la Champions League, después de su última participación en amistosos ante Mauritania y Zambia.

    La prelista de 55 jugadores de la selección argentina:

    EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

    GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

    JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

    WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

    FACUNDO CAMBESES - Racing Club

    SANTIAGO BELTRAN - River Plate

    AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

    GONZALO MONTIEL - River Plate

    NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

    NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

    KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

    LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

    MARCOS SENESI - Bournemounth

    LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

    NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

    GERMÁN PEZZELLA - River Plate

    LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

    CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

    LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

    ZAID ROMERO - Getafe CF

    FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

    MARCOS ACUÑA - River Plate

    NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

    GABRIEL ROJAS - Racing Club

    MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

    LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

    GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

    ANÍBAL MORENO - River Plate

    MILTON DELGADO - Boca Juniors

    ALAN VARELA - FC Porto

    EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

    RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

    EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

    ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

    ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

    GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

    NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

    EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

    VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

    LIONEL MESSI - Inter de Miami

    NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

    FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

    THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

    TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

    NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

    ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

    GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

    MATÍAS SOULÉ - AS Roma

    CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

    GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

    SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

    LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

    JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

    JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

    MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

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