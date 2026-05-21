Alerta por el Dibu Martínez: quién es el jugador 27° que Lionel Scaloni evalúa llevar al Mundial

La información de última hora referida a la selección argentina indica que el grupo conducido por Lionel Scaloni podría viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 con 27 jugadores, uno más de lo previsto. Emiliano Martínez encendió todas las alarmas el miércoles cuando se lesionó uno de los dedos.

Lógicamente la nómina se limitará a 26, pero el cuerpo técnico evalúa seriamente la chance de añadir a Santiago Beltrán, arquero de River, para que trabaje a la par del resto de los citados tal como ocurrió con Federico Gómes Gerth en Qatar 2022.

“No descarto que Scaloni lleve a la Copa del Mundo que Scaloni lleve 27 jugadores. Existe la posibilidad concreta de que Santiago Beltrán sea el jugador 27. Como lo hizo en la última Copa del Mundo con Gómes Gerth como sparring. En esta oportunidad, el cuarto arquero sería Beltrán. Hay dos opciones: que sea sparring toda la Copa del Mundo o que de aquí al 16, fecha límite para hacer algún reemplazo, regrese a River. Pero la posibilidad es concreta”, informó ESPN.

Hay que remarcar que Emiliano Martínez confesó ayer después de ganar la final de la Europa League con el Aston Villa que se rompió un dedo en la entrada en calor, l esión que no le impidió completar el partido . Esto no le traería problemas de cara a la Copa del Mundo y, de hecho, la decisión de convocar a Beltrán se estaba barajando antes de esta final disputada por el Dibu ante el Friburgo.

De esta forma, Beltrán afrontaría la final que enfrentará a River contra Beltrano por el Torneo Apertura este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y luego ya podría quedar afectado a la selección nacional, ya que Eduardo Coudet prescindiría de él para el último compromiso por Copa Sudamericana ante Blooming el miércoles 27 de mayo en el Monumental.

La nómina de la selección que defenderá el título ganado en Qatar 2022 debe quedar presentada a más tardar el sábado 30 de mayo. Dos días después, el 2 de junio, el organismo difundirá las listas oficiales de las 48 selecciones que jugarán el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. La prelista entregada por Scaloni incluyó 55 jugadores y funcionó como el paso previo al recorte definitivo. A diferencia de otras selecciones, como Francia o Brasil, el entrenador argentino se tomó más tiempo para resolver quiénes integrarán la delegación final.

El cronograma inmediato ya está definido: una vez que los futbolistas terminen sus compromisos con sus clubes, se incorporarán al predio de la AFA en Ezeiza. Desde allí viajarán hacia Kansas, donde Argentina instalará su base durante su participación en la Copa del Mundo. Antes del estreno oficial, el seleccionado argentino jugará dos amistosos en Estados Unidos. El primero será el 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y el segundo el 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama.

El debut mundialista será el 16 de junio contra Argelia por la primera fecha del Grupo J en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Después de ese partido, el plantel viajará a Dallas para medirse con Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos en la misma ciudad frente a Jordania el 27 de junio.

Uno de los focos de atención para Scaloni fue la situación de los laterales, una posición que preocupó al entrenador durante todo el ciclo posterior a la consagración en Lusail el 18 de diciembre de 2022. Varios de esos futbolistas llegarán con lo justo a la puesta a punto final de la preparación. Entre las novedades de la prelista apareció Nicolás Capaldo, volante de Hamburgo SV, quien nunca había sido citado antes por Scaloni ni para amistosos ni para partidos oficiales. En una situación similar quedaron Zaid Romero, zaguero de Getafe, y Mateo Pellegrino, delantero de Parma.

También integraron la nómina preliminar Alejandro Garnacho, recientemente transferido a Chelsea y con pocos minutos en la Premier League, y Matías Soulé, destacado por su actuación en la Roma. Otro caso particular fue el de Gianluca Prestianni, incluido pese a su sanción internacional por insultos homofóbicos a Vinicius en la Champions League, después de su última participación en amistosos ante Mauritania y Zambia.

La prelista de 55 jugadores de la selección argentina:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio