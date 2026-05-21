Alerta por el Dibu Martínez: quién es el jugador 27° que Lionel Scaloni evalúa llevar al Mundial

“No descarto que Scaloni lleve a la Copa del Mundo que Scaloni lleve 27 jugadores. Existe la posibilidad concreta de que Santiago Beltrán sea el jugador 27. Como lo hizo en la última Copa del Mundo con Gómes Gerth como sparring. En esta oportunidad, el cuarto arquero sería Beltrán. Hay dos opciones: que sea sparring toda la Copa del Mundo o que de aquí al 16, fecha límite para hacer algún reemplazo, regrese a River. Pero la posibilidad es concreta”, informó ESPN.
La nómina de la selección que defenderá el título ganado en Qatar 2022 debe quedar presentada a más tardar el sábado 30 de mayo. Dos días después, el 2 de junio, el organismo difundirá las listas oficiales de las 48 selecciones que jugarán el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. La prelista entregada por Scaloni incluyó 55 jugadores y funcionó como el paso previo al recorte definitivo. A diferencia de otras selecciones, como Francia o Brasil, el entrenador argentino se tomó más tiempo para resolver quiénes integrarán la delegación final.
El cronograma inmediato ya está definido: una vez que los futbolistas terminen sus compromisos con sus clubes, se incorporarán al predio de la AFA en Ezeiza. Desde allí viajarán hacia Kansas, donde Argentina instalará su base durante su participación en la Copa del Mundo. Antes del estreno oficial, el seleccionado argentino jugará dos amistosos en Estados Unidos. El primero será el 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y el segundo el 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama.
El debut mundialista será el 16 de junio contra Argelia por la primera fecha del Grupo J en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Después de ese partido, el plantel viajará a Dallas para medirse con Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos en la misma ciudad frente a Jordania el 27 de junio.
Uno de los focos de atención para Scaloni fue la situación de los laterales, una posición que preocupó al entrenador durante todo el ciclo posterior a la consagración en Lusail el 18 de diciembre de 2022. Varios de esos futbolistas llegarán con lo justo a la puesta a punto final de la preparación. Entre las novedades de la prelista apareció Nicolás Capaldo, volante de Hamburgo SV, quien nunca había sido citado antes por Scaloni ni para amistosos ni para partidos oficiales. En una situación similar quedaron Zaid Romero, zaguero de Getafe, y Mateo Pellegrino, delantero de Parma.
También integraron la nómina preliminar Alejandro Garnacho, recientemente transferido a Chelsea y con pocos minutos en la Premier League, y Matías Soulé, destacado por su actuación en la Roma. Otro caso particular fue el de Gianluca Prestianni, incluido pese a su sanción internacional por insultos homofóbicos a Vinicius en la Champions League, después de su última participación en amistosos ante Mauritania y Zambia.
La prelista de 55 jugadores de la selección argentina:
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio