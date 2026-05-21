Colón Junior recupera la calma tras el remezón y la salida masiva de los entrenadores de todas las categorías

El lunes por la noche el coordinador de fútbol pegó el portazo y junto a él todos los cuerpos técnicos del club dejando sin actividad a los 450 jugadores del club. Este jueves se retoma la actividad.

Colón Junior vivió al inicio de esta semana un verdadero caos. El lunes se conoció la salida por decisión propia del coordinador de fútbol que trajo consigo la renuncia de Daniel Navas -DT de la Primera División-, y la salida masiva de todos los técnicos del club, abarcando Inferiores y Escuelita. La dirigencia debió moverse rápido y buscar reemplazantes en menos de 48 horas.

Todo comenzó el lunes por la noche y tuvo como desencadenante la salida del coordinador de fútbol del club. Se trata de Roberto Rodríguez, más conocido como "Tito". Esa noche en la habitual reunión de esa comisión de fútbol junto con la Comisión Directiva, Rodríguez decidió pegar el portazo y junto a él, vino una serie de renuncias masivas que abarcó desde el DT de la Primera División Daniel Navas, junto a los cuerpos técnicos de Cuarta División, Divisiones Inferiores y Escuelita de fútbol.

La salida inesperada y masiva provocó un caos en la institución merengue dejando sin actividad los 450 futbolistas que cada fin de semana visten la camiseta del club de la calle Sargento Cabral. Mientras los profes se despidieron de sus respectivos planteles mediante grupos de WhatsApp, los jugadores se quedaron inactivos y la dirigencia encabezada por Gerardo Iturrieta y Pedro Campos debió trabajar intensamente en el reemplazo de los cuerpos técnicos sabiendo que los torneos se encuentran en la recta decisiva. "Tuvimos que trabajar a destajo para solucionar el tema", expresó el presidente Gerardo Iturrieta en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El presidente expresó que este jueves las Divisiones Inferiores y Escuelita retomarán la actividad cuando se presentes los nuevos cuerpos técnicos. Además, manifestó que también durante este jueves se definirá el nuevo coordinador de fútbol del club, una vez cumplida esa elección definirán al nuevo DT para la Primera. Mientras tanto, continuarán trabajando al frente del plantel de la Primera Carlos Campos y Eduardo Castilla -quienes dirigieron el martes en la victoria ante Defensores de Argentinos, mientras que el profe Daniel Corrales continuará en la preparación física.

Iturrieta aclaró que la continuidad de Navas no estaba en duda, todo lo contrario. Aclaró que la derrota ante Sportivo Desamparados el pasado sábado por la clasificación al Regional Amateur, nada tuvo que ver. "Han sido días movidos. El lunes esa reunión habitual terminó de una forma inesperada, nosotros no dudábamos de la continuidad el cuerpo técnico porque gozamos de un buen presente, ya estamos clasificados dentro de los cuatro primeros cuando pensábamos que iba a ser un año de transición. Era una reunión como siempre acostumbramos pero hubo un trabajador del club que levantó los ánimos y se llevó a todos. Nosotros no hemos echado a nadie", aclaró el presidente.