Desamparados sacó su pasaje al Regional con un ajustado triunfo sobre Colón Junior

Sportivo Desamparados venció al Merengue por 1-0 con gol de Omar Benavídez y jugará desde agosto en el certamen nacional.

Goleador. Omar Benavídez gana ante la marca de Salvá. Desamparados venció a Colón Junior y se metió en el Regional Amateur. Gentileza: Nuestro Fútbol.

El presente le sonríe a Sportivo Desamparados. Puntero, invicto en el torneo local, el Puyutano fue por un paso más en su camino de regreso a sus grandes momentos de gloria y este sábado logró su lugar en el próximo Regional Amateur de AFA al vencer por 1-0 a Colón Junior en cancha de Trinidad.

El único gol de la gélida tarde en el Barrio Atlético fue del goleador Omar Benavídez, que a los 12' del primer tiempo, no perdonó a Martín Sambor poniendo ese 1-0 que sería definitivo.

El Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 se disputará entre agosto/septiembre y diciembre de 2026, en el marco de una reestructuración importante que otorgará 16 ascensos directos al nuevo Torneo Argentino del Interior 2027, con dos plazas por cada una de las ocho regiones geográficas. Desamparados será representante por la Liga Sanjuanina junto al Atlético Unión.

En una jornada compleja para el fútbol por las condiciones climáticas, Sportivo y Colón entregaron lo que venían ya mostrando en el Torneo Apertura local. Desamparados intentó la iniciativa y en la primera de peso que tuvo, fue contundente. Benavidez recibió la asistencia, encaró al área y ante la salida de Sambor, resolvió fuerte. Con esa ventaja, Sportivo manejó mejor los tiempos. Colón fue a buscarlo y en los pies de Franco Goria tuvo el empate pero el achique de Pablo Carrizo lo dejó con las ganas.

En el complemento, Desamparados esperó algo más agazapado la contra. Le dejó el peso del partido a la ansiedad de Colón y lo lastimó con los espacios. En una de esas jugadas, Cristian Ramírez que había ingresado por Aguilar en el Puyutano, exigió la respuesta del arquero de Colón evitando el segundo de los Víboras.