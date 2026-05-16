Desamparados sacó su pasaje al Regional con un ajustado triunfo sobre Colón Junior

El presente le sonríe a Sportivo Desamparados. Puntero, invicto en el torneo local, el Puyutano fue por un paso más en su camino de regreso a sus grandes momentos de gloria y este sábado logró su lugar en el próximo Regional Amateur de AFA al vencer por 1-0 a Colón Junior en cancha de Trinidad.
El único gol de la gélida tarde en el Barrio Atlético fue del goleador Omar Benavídez, que a los 12' del primer tiempo, no perdonó a Martín Sambor poniendo ese 1-0 que sería definitivo.
El Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 se disputará entre agosto/septiembre y diciembre de 2026, en el marco de una reestructuración importante que otorgará 16 ascensos directos al nuevo Torneo Argentino del Interior 2027, con dos plazas por cada una de las ocho regiones geográficas. Desamparados será representante por la Liga Sanjuanina junto al Atlético Unión.
En una jornada compleja para el fútbol por las condiciones climáticas, Sportivo y Colón entregaron lo que venían ya mostrando en el Torneo Apertura local. Desamparados intentó la iniciativa y en la primera de peso que tuvo, fue contundente. Benavidez recibió la asistencia, encaró al área y ante la salida de Sambor, resolvió fuerte. Con esa ventaja, Sportivo manejó mejor los tiempos. Colón fue a buscarlo y en los pies de Franco Goria tuvo el empate pero el achique de Pablo Carrizo lo dejó con las ganas.
En el complemento, Desamparados esperó algo más agazapado la contra. Le dejó el peso del partido a la ansiedad de Colón y lo lastimó con los espacios. En una de esas jugadas, Cristian Ramírez que había ingresado por Aguilar en el Puyutano, exigió la respuesta del arquero de Colón evitando el segundo de los Víboras.
Quedó partido para ver como Colón quería pero no podía. Desamparados, con el tiempo a su favor, aseguró una victoria ajustada en esta definición para el Regional, sabiendo que sus ilusiones se van construyendo paso a paso y ahora, ya podrá empezar a armar el proyecto para ir de regreso al mapa nacional.
Colón Junior dejó todo lo que tenía. No le alcanzó para empatarlo pero en su presente, el objetivo ahora manda el Apertura local.
SINTESIS
DESAMPARADOS 1
Pablo Carrizo; Lucas Ceballos, Francisco Jofre, Matías Gómez y Juan Rodríguez; Javier Gil, Santiago Tello, Rodrigo Galván; Lucas RioFrio, Agustín Aguilar y Omar Benavides. DT: M. Del Cero.
COLON JUNIOR 0
Martín Sambor; Gerónimo Ferreyra, Fabián Carrizo, Braian Camargo, Gabriel Arancibia; Francisco Navas, Baltazar Salva, Diego Navas y Leonel Trozzi, Uriel Castro, Franco Goria. DT: L. Navas.
Cambios: ST, en Sportivo, C. Ramírez por Aguilar, D. Castro por Ríofrío, J. Villalobos por Galván y N. Moral por Benavídez. En Colón: M. García por Castro, G. Quiroga por Ferreyra, L. Rodríguez por Navas e I. Pogmajevich por Trozzi.
Expulsado: Lucas Rodríguez (C).
Goles: ST, 11m. Benavides (D).
Arbitro: Rubén Riveros.
Cancha: Trinidad.