Torneo Apertura: Desamparados y Alianza no se sacaron ventajas

Puntero, invicto. Clasificado y con grandes chances de terminar primero en el Torneo Apertura . Esos son los números de este Sportivo Desamparados, modelo 2026, que parece haber encontrado el camino de la mano de Del Cero. Con dos fechas por delante, parece tener todo resuelto para ya ser finalista.

Esta vez, por la fecha 15, Desamparados empató sin goles con Atlético Alianza y quedó a seis puntos con seis por jugar, en la cima del Apertura.

En Puyuta, todo fue demasiado parejo. Desamparados intentó más desde el comienzo y tuvo un remate en el palo en la primera parte como evidencia de sus ambiciones, cuando Santiago Tello le dio desde afuera del área y la pelota dio en la base del palo derecho de Moya. La respuesta de Alianza fue peligrosa cuando Tomás Castro entró por el segundo palo y cabeceó al gol pero el arquero Pablo Carrizo sacó una pelota enorme.

Luego, todo fue paridad y al final ninguno pudo hacer esa ventaja para meter tres puntos decisivos. Desamparados estiró su ventaja en la cima y acaricia el primer lugar para esperar solamente la final, mientras que Alianza se afirmó en la zona del Reducido.

En los tres partidos que comenzaron más temprano, correspondientes a esta jornada 15 del Torneo Apertura, todos fueron victorias visitantes. En el Sur pocitano, Sportivo Peñarol derrotó por 2-1 a Deportivo Carpintería y con los tres puntos igualó la línea de López Peláez en la zona de Reducido.

Otro de los que se metió también ahí fue Atenas Pocito que en Chimbas, en cancha de Peñarol, venció por 1-0 a Defensores de Argentinos. El Mirasol llegó a los 22 puntos y peleará por meterse en los Cuartos de Final. Juan Castro fue el autor del gol pocitano.

En tanto que en Zonda, Sarmiento volvió a sufrir una derrota y sigue sin poder recuperarse. Esta vez, Sportivo 9 de Julio le ganó por 2-0 para afiranzarse definitivamente en la zona de clasificación a la Fase Final del Apertura. Rodrigo Ozan y Carlos Fernández marcaron los goles del equipo del Este sanjuanino.

Este lunes, a las 20,30 en el Barrio Atlético, Trinidad y San Lorenzo de Ullum completarán la programación de esta fecha 15, recordando que solamente quedarán dos fechas más para cerrar la etapa clasificatoria.