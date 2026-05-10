Rosario Central eliminó a Independiente y se metió en cuartos del Torneo Apertura

Fideo empató el partido en el primer tiempo, luego de que Gabriel Ávalos pusiera al Rojo en ventaja. En el complemento, los pibes Cantizano y Verón decretaron el 3-1 final.

Rosario Central se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura tras vencer por 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito, en una noche que tuvo como gran figura a Ángel Di María y un aporte clave de los juveniles canallas.

El conjunto de Avellaneda había golpeado primero y se puso en ventaja en el arranque del encuentro gracias a un gol de Gabriel Ávalos, que silenció momentáneamente al estadio rosarino. Sin embargo, el equipo local reaccionó en el complemento y terminó imponiendo condiciones con autoridad.

El empate llegó de la mano de Di María, que volvió a demostrar toda su jerarquía con un golazo que encendió a Rosario Central. Luego, el ingreso de los juveniles cambió el desarrollo del partido y fue determinante para la remontada.

Giovanni Cantizano y Elías Verón marcaron los otros tantos del Canalla, que dominó la segunda mitad y terminó llevándose una victoria contundente para meterse entre los ocho mejores del certamen.