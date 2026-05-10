    • 10 de mayo de 2026 - 18:22

    Rosario Central eliminó a Independiente y se metió en cuartos del Torneo Apertura

    Fideo empató el partido en el primer tiempo, luego de que Gabriel Ávalos pusiera al Rojo en ventaja. En el complemento, los pibes Cantizano y Verón decretaron el 3-1 final.

    Ángel Di María.

    Ángel Di María.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Rosario Central se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura tras vencer por 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito, en una noche que tuvo como gran figura a Ángel Di María y un aporte clave de los juveniles canallas.

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    El conjunto de Avellaneda había golpeado primero y se puso en ventaja en el arranque del encuentro gracias a un gol de Gabriel Ávalos, que silenció momentáneamente al estadio rosarino. Sin embargo, el equipo local reaccionó en el complemento y terminó imponiendo condiciones con autoridad.

    El empate llegó de la mano de Di María, que volvió a demostrar toda su jerarquía con un golazo que encendió a Rosario Central. Luego, el ingreso de los juveniles cambió el desarrollo del partido y fue determinante para la remontada.

    Giovanni Cantizano y Elías Verón marcaron los otros tantos del Canalla, que dominó la segunda mitad y terminó llevándose una victoria contundente para meterse entre los ocho mejores del certamen.

    Con este resultado, Rosario Central avanzó a los cuartos de final y ahora espera por el ganador del cruce entre Estudiantes y Racing, que se enfrentan en La Plata en busca de un lugar en la próxima instancia.

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