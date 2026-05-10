Alejandro Schiapparelli sobre el momento de San Martín: "Lo que más preocupa es no habernos hecho fuertes de local"

eLuego del empate de San Martín frente a Patronato en Concepción por la Primera Nacional , el entrenador Alejandro Schiapparelli hizo un análisis autocrítico del rendimiento del equipo y reconoció que la principal preocupación pasa por no haber podido ganar en casa, un objetivo que consideró clave para sostener la pelea en la Primera Nacional.

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“El partido fue difícil porque Patronato se cerró bien y presionó. Nos faltó intensidad y volumen de juego en el primer tiempo, aunque en el segundo mejoramos mucho”, s eñaló el DT verdinegro. Schiapparelli remarcó que el equipo logró reaccionar después de comenzar en desventaja y destacó la mejora física mostrada durante la segunda mitad. “Terminamos el partido atacando, yendo a buscarlo constantemente. Desde lo físico el equipo terminó mucho más entero que en otros partidos y eso es algo positivo”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que todavía falta claridad en los metros finales. “Generamos situaciones, pero nos faltó tranquilidad y precisión para definir. Tenemos que mejorar el volumen de juego para llegar mejor a ciertas zonas y ser más decisivos”, explicó.

El entrenador también hizo referencia al estado anímico del plantel, luego de que varios futbolistas se retiraran visiblemente golpeados por el resultado. “Hay bronca porque queríamos ganar de local. Nos tenemos que hacer fuertes acá. Pero los jugadores dejaron todo y el equipo mostró reacción”, afirmó en declaraciones a Radio Santa Cecilia.

Por último, el DT se refirió a su situación personal y destacó el respaldo recibido por parte de los hinchas y dirigentes. “Yo estoy acá para apoyar al club y ayudar desde el lugar que me toca. La gente siempre me ha apoyado y sigo con fuerzas y compromiso”, concluyó.

El miércoles por Copa Argentina, San Martín presentará un equipo "mixto"

Pensando en lo que viene, Schiapparelli confirmó que San Martín ya puso la mira en el duelo del miércoles por Copa Argentina ante Platense, aunque dejó en claro que la prioridad sigue siendo el campeonato de la Primera Nacional. “Vamos a hacer un recambio y seguramente armemos un equipo mixto, porque tenemos un plantel competitivo. Vamos a afrontar la Copa con toda la responsabilidad, pero nuestra prioridad es el torneo”, aseguró.

Además, explicó que el plantel trabajará lunes y martes en San Juan antes de viajar a Buenos Aires, donde permanecerán para preparar también el compromiso del próximo fin de semana.

Un grupo de hinchas de San Martín reclamó “más actitud” al plantel

Momentos de tensión se vivieron el sábado en el estadio de Concepción una vez finalizado el empate entre San Martín y Patronato, cuando un grupo de hinchas se dirigió hacia la zona de vestuarios para reclamarle mayor actitud al plantel verdinegro. Una veintena de simpatizantes intentó acercarse hasta los camarines con la intención de hablar con los jugadores. Sin embargo, el ingreso fue impedido por personal de seguridad privada y efectivos policiales que custodiaban el sector.

Durante el reclamo se escucharon insultos dirigidos hacia algunos futbolistas que se retiraban del estadio, en medio del malestar por el resultado y el presente del equipo. A pesar de los minutos de tensión, no se registraron incidentes mayores ni enfrentamientos físicos, y la situación fue controlada rápidamente por los encargados de seguridad.