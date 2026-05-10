    • 10 de mayo de 2026 - 13:04

    Video: el insólito gol en contra que metió Villa San Carlos en un encuentro que despertó sospechas

    El equipo bonaerense protagonizó uno de los momentos más extraños en el ascenso argentino ante Talleres de Remedios de Escalada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Villa San Carlos protagonizó un difícil momento durante el partido ante Talleres de Remedios de Escalada por la fecha 14 de la Primera B. La jugada tuvo como protagonistas al arquero y dos de los defensores del club de Berisso.

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    Juan José Gallardo y Juan Pablo Albornoz son los que salen en el video registrado por las cámaras de seguridad. 

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    En el último minuto del partido, el arquero Tomás Akimenco, que tenía la pelota entre las manos, decidió soltarla para jugar desde abajo. Sin embargo, Eugenio Olivera, futbolista de Talleres, se escondió atrás suyo y se la robó.

    El delantero entró al área por el costado izquierdo y pateó, pero un defensor del “Cele” se tiró y pudo desviar el tiro. Sin embargo, uno de sus compañeros que corría hacia la línea para evitar el gol, pateó la pelota contra otro jugador de Villa San Carlos y terminó metiéndola en la red.

    De esta manera, el equipo de la localidad de Berisso perdió en la última jugada del partido por 1 a 0 ante Talleres de Remedios de Escalada, desatando la locura de los hinchas del Albirrojo.

    Luego de la insólita victoria de Talleres, el equipo de Remedios de Escalada llegó al 5° puesto en la tabla con 25 puntos, mientras que Villa San Carlos quedó 20°, a un punto del descenso

    El video del polémico gol

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