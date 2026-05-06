    • 6 de mayo de 2026 - 15:59

    Simuló ser vendedor ambulante en Albardón y terminó preso por entrar a robar a una casa y quedar filmado

    El delincuente fue captado por cámaras cuando merodeaba la zona y aprovechó la ausencia del dueño para ingresar a la vivienda. Fue detenido a pocos metros y condenado a prisión efectiva.

    El falso vendedor ambulante quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa en Albardón.&nbsp;

    El falso vendedor ambulante quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa en Albardón. 

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    De acuerdo al legajo fiscal, Hugo Gerardo Chiffel fue sentenciado mediante un juicio abreviado tras reconocer su responsabilidad en el delito de robo. Además, fue declarado reincidente, por lo que la pena será de cumplimiento efectivo.

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    Cayó

    Cayó "Gringo" Chiffer tras robo en una casa en Albardón.

    El video que lo delató

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    Intento de robo en Albardón

    Según la investigación, el acusado se encontraba merodeando la zona y simulaba ser vendedor ambulante cuando el damnificado se retiró de su domicilio ubicado sobre calle Sarmiento. Aprovechando la ausencia, el sujeto ingresó a la propiedad con claras intenciones de robo.

    En un primer intento, rompió un vidrio para abrir la puerta principal, pero no logró ingresar debido a que una heladera bloqueaba el acceso. Lejos de desistir, rodeó la vivienda, forzó una puerta lateral y accedió por el patio.

    Ya en el interior, se dirigió a una habitación donde se guardaban herramientas y sustrajo una amoladora negra con detalles naranjas marca Black+Decker. Sin embargo, su accionar se vio interrumpido al cruzarse con el hermano del damnificado, una persona con discapacidad, lo que lo obligó a huir rápidamente.

    Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, lo que permitió que el propietario alertara de inmediato a la Policía. Efectivos de la Comisaría 18° montaron un operativo y lograron detenerlo a unos 200 metros del lugar.

    Al momento de la aprehensión, el individuo llevaba la amoladora en la mano y, en su mochila, la campera que utilizó durante el hecho, coincidente con las imágenes captadas.

    Tras su detención, intervino la Unidad de Abordaje Territorial y el ayudante fiscal de turno, iniciándose el Procedimiento Especial de Flagrancia que culminó con la condena efectiva del acusado.

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