Simuló ser vendedor ambulante en Albardón y terminó preso por entrar a robar a una casa y quedar filmado

Un hombre , que simuló ser vendedor ambulante fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo luego de ingresar a robar a una vivienda en el departamento Albardón , en un hecho ocurrido el jueves 30 de abril de 2026.

De acuerdo al legajo fiscal, Hugo Gerardo Chiffel fue sentenciado mediante un juicio abreviado tras reconocer su responsabilidad en el delito de robo. Además, fue declarado reincidente , por lo que la pena será de cumplimiento efectivo.

#Albardón El delincuente fue captado por cámaras cuando merodeaba la zona y aprovechó la ausencia del dueño para ingresar a la vivienda. Fue detenido a pocos metros y condenado a prisión efectiva. Toda la info en https://t.co/QsUYtX58S1 pic.twitter.com/9LsZkGrDjf

Según la investigación, el acusado se encontraba merodeando la zona y simulaba ser vendedor ambulante cuando el damnificado se retiró de su domicilio ubicado sobre calle Sarmiento . Aprovechando la ausencia, el sujeto ingresó a la propiedad con claras intenciones de robo.

En un primer intento, rompió un vidrio para abrir la puerta principal, pero no logró ingresar debido a que una heladera bloqueaba el acceso. Lejos de desistir, rodeó la vivienda, forzó una puerta lateral y accedió por el patio.

Ya en el interior, se dirigió a una habitación donde se guardaban herramientas y sustrajo una amoladora negra con detalles naranjas marca Black+Decker. Sin embargo, su accionar se vio interrumpido al cruzarse con el hermano del damnificado, una persona con discapacidad, lo que lo obligó a huir rápidamente.

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, lo que permitió que el propietario alertara de inmediato a la Policía. Efectivos de la Comisaría 18° montaron un operativo y lograron detenerlo a unos 200 metros del lugar.

Al momento de la aprehensión, el individuo llevaba la amoladora en la mano y, en su mochila, la campera que utilizó durante el hecho, coincidente con las imágenes captadas.

Tras su detención, intervino la Unidad de Abordaje Territorial y el ayudante fiscal de turno, iniciándose el Procedimiento Especial de Flagrancia que culminó con la condena efectiva del acusado.