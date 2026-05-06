    • 6 de mayo de 2026 - 14:18

    Brutal ataque en Rawson: fue a buscar al ladrón que le había robado y dos hermanos lo recibieron a cadenazos

    La víctima fue agredida en el Barrio Ceramista, en Rawson, cuando fue a reclamar por un intento de robo previo. Los acusados fueron aprehendidos en flagrancia.

    Los hermanos Illa quedaron detenidos tras atacar con una cadena a un hombre en Rawson.&nbsp;

    Los hermanos Illa quedaron detenidos tras atacar con una cadena a un hombre en Rawson. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos hermanos fueron detenidos en el departamento Rawson tras protagonizar una violenta agresión contra un hombre, a quien golpearon con una cadena y le provocaron lesiones en distintas partes del cuerpo.

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    El hecho ocurrió este martes 5 de mayo de 2026, cerca de las 11:44, en el interior del Barrio Ceramista. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, la víctima, un hombre mayor de edad, llegó al lugar acompañado por su padre con la intención de reclamar por un presunto intento de robo sufrido horas antes.

    Brutal ataque en Rawson

    En ese contexto, al identificar a uno de los sospechosos, de apellido Illa, se acercaron para exigir explicaciones. Sin embargo, la situación escaló rápidamente a la violencia.

    De acuerdo al relato de la víctima, Alejo Illa y su hermano Facundo Illa se abalanzaron sobre él. Mientras uno lo golpeaba con una cadena tipo moto, el otro lo sujetaba para impedir que pudiera defenderse.

    Como consecuencia de la agresión, el damnificado sufrió lesiones visibles en brazos y piernas, encuadradas provisoriamente como lesiones leves, según el artículo 89 del Código Penal.

    Tras un llamado al 911, personal policial del Comando y de la Subcomisaría Villa Hipódromo acudió al lugar y logró la aprehensión de ambos agresores en inmediaciones de calle Nazca y Sarmiento.

    En el caso intervino el ayudante fiscal de turno, quien, tras consultar con el fiscal Fernando Bonomo, dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

    La causa quedó bajo la órbita del sistema de flagrancia del Ministerio Público Fiscal, con intervención de la fiscal coordinadora Virginia Branca y el ayudante fiscal Sergio Cuneo.

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