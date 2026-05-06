Vialidad Provincial: la Calle Meglioli ya luce 500 metros de pavimento totalmente renovado

Hace una semana, Vialidad Provincial puso en marcha la obra de repavimentación en una arteria clave de San Juan y ya se ven grandes avances. Se trata de la Calle Meglioli que luce los primeros 500 metros de pavimento nuevo. La intervención abarca el tramo comprendido entre calles 5 y República del Líbano.

Desde Vialidad dijeron que esta obra es clave para mejorar la conectividad del Gran San Juan, optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en un corredor de alto tránsito, con una intervención integral financiada con fondos provinciales. También informaron que ya se repavimentaron los primeros 500 metros, desde Calle 5 hacia el Norte, tras realizar la puesta de la carpeta asfáltica.

La repavimentación que Vialidad Provincial realiza en Calle Megliole abarca el tramo comprendido entre calles 5 y República del Líbano.

E l Gobierno de San de Juan , a través del Ministerio Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad, puso en marcha una obra largamente esperada por los vecinos del departamento Rawson. Se trata de la repavimentación de calle Meglioli (Ruta Provincial 70).

Los trabajos se desarrollan sobre un tramo de 2.700 metros lineales , entre calle República del Líbano y calle 5. Esta intervención resulta estratégica para la conectividad del Gran San Juan , ya que se trata de una vía clave que vincula Rawson con Rivadavia y otros departamentos, consolidando un corredor de alto tránsito vehicular.

El inicio de la obra requirió previamente la coordinación con el municipio de Rawson para la extracción de ejemplares arbóreos que interferían en la ejecución de los trabajos. Esta tarea fue fundamental para garantizar una base estructural adecuada y asegurar la durabilidad del nuevo pavimento.

La intervención contempla la limpieza de banquinas, el reacondicionamiento de la base y la posterior colocación de la carpeta asfáltica, lo que permitirá mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y avanzar en el ordenamiento de la trama urbana.

Fondos provinciales para la repavimentación

La obra de repavimentación de Calle Meglioli es financiada íntegramente con fondos provinciales y se enmarca en la Etapa Nº 21 que lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad, a través de la cual se ejecutan obras de mejora en distintos puntos de la provincia.

Con este tipo de intervenciones, el Gobierno de San Juan continúa consolidando una red vial más segura y eficiente, que acompaña el crecimiento de la provincia y mejora la calidad de vida de las familias sanjuaninas, con obras pensadas para hoy y para el futuro.