    • 30 de abril de 2026 - 23:12

    Moto adulterada en Rawson secuestraron una Bajaj Dominar y detectaron documentación falsa

    Una moto con motor y chasis adulterados fue secuestrada en Rawson. El conductor presentó una cédula verde apócrifa y quedó vinculado a la causa.

    La moto adulterada en Rawson fue secuestrada tras detectarse irregularidades en motor y documentación.

    La moto adulterada en Rawson fue secuestrada tras detectarse irregularidades en motor y documentación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Efectivos policiales realizaron un procedimiento clave, donde detectaron graves irregularidades en un rodado. La moto adulterada en Rawson fue interceptada durante un control y presentaba anomalías tanto en el motor como en el chasis.

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    El hecho ocurrió en la intersección de calles Calvento y Mendoza, donde personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 inspeccionó una motocicleta Bajaj Dominar 400. Al verificarla, constataron que el número de cuadro estaba adulterado.

    Moto adulterada en Rawson y secuestro del rodado

    Durante el operativo, el conductor, un hombre de 35 años, presentó una supuesta cédula verde que resultó ser apócrifa. Ante esta situación, los uniformados procedieron a labrar el acta correspondiente por infracción y retuvieron el vehículo.

    El caso de la moto adulterada en Rawson quedó en manos de la UFI Genérica, que dispuso la realización de pericias tanto sobre el rodado como sobre la documentación presentada.

    El vehículo permanece secuestrado en sede policial mientras avanza la investigación para determinar su procedencia y posibles delitos vinculados.

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