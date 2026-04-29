Autopsia: Cristian Castro murió por un golpe en la cabeza e investigarán a "El Judas" por homicidio

La autopsia realizada a Cristian Andrés Castro , el joven de 32 años que murió tras recibir un piedrazo en la cabeza durante un violento episodio ocurrido en Rawson , confirmó que el fallecimiento se produjo por un traumatismo encéfalo craneano (TEC) .

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Con este resultado, la investigación judicial dio un giro clave y Mario Josué Ríos , alias “El Judas” , será formalmente investigado por homicidio .

Este miércoles, fuentes judiciales confirmaron a DIARIO DE CUYO que la pericia forense determinó que la causa de muerte estuvo directamente vinculada al fuerte golpe recibido en la cabeza. A partir de este informe, e l fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Pizarro, solicitará la audiencia de formalización contra Ríos .

Ahora resta definir bajo qué figura penal avanzará la acusación: homicidio preterintencional , en caso de considerar que no existió intención de matar, o homicidio simple , si la fiscalía entiende que el ataque reviste mayor gravedad.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 18 de abril, alrededor de las 2, en una vivienda del barrio Alameda, en Rawson. Según relató Brian Rolando Castro, hermano de la víctima, Cristian se encontraba en la casa junto a su pareja cuando un hombre ingresó sin ejercer violencia.

Ese sujeto era perseguido por la Policía y, de acuerdo con la investigación, se trataba de Mario Josué Ríos, de 27 años, conocido en el ambiente delictivo como “El Judas”, señalado además en otros hechos ocurridos en la zona del barrio Río Blanco.

Cuando intentaron sacarlo de la vivienda, se produjo un forcejeo. En ese momento, Ríos tomó una piedra y se la arrojó a Cristian Castro, impactándole de lleno en la frente. Cuando intentaron sacarlo de la vivienda, se produjo un forcejeo. En ese momento, Ríos tomó una piedra y se la arrojó a Cristian Castro, impactándole de lleno en la frente.

Aunque inicialmente la víctima dijo sentirse mal, decidió no recibir atención médica inmediata. Sin embargo, con el correr de las horas su estado empeoró considerablemente. Recién el lunes 20 de abril fue trasladado por sus familiares al Hospital Rawson, donde los médicos constataron que presentaba una fisura de cráneo y un derrame cerebral.

Debido a la gravedad del cuadro, Castro quedó internado en terapia intensiva y permaneció allí durante más de una semana. Finalmente, falleció el lunes 27 de abril por la tarde, aunque la confirmación oficial trascendió al día siguiente.

En un primer momento, la causa era investigada por la UFI Genérica, pero tras la muerte del joven pasó a la órbita de la UFI de Delitos Especiales.

"El Judas", condenado por delitos contra la propiedad

Mientras tanto, Ríos ya había sido condenado por un delito contra la propiedad vinculado al mismo episodio, aunque ahora su situación judicial podría agravarse de manera significativa.

Con el resultado de la autopsia ya confirmado, la fiscalía deberá resolver si “El Judas” seguirá enfrentando cargos menores o si quedará formalmente acusado por la muerte de Cristian Castro, en una causa que conmocionó a Rawson.