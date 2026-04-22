Crimen de un productor en Pocito: lo mataron de dos golpes en la cabeza y creen que fue un conocido

Un productor rural de Pocito, José Yañez, de 78 años, fue asesinado a golpes en la cabeza dentro de su casa finca y los investigadores sospechan que el autor del crimen podría ser alguien conocido , debido a la ausencia de signos de ingreso forzado .

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Confirmaron que el hombre hallado muerto en su casa de Pocito fue asesinado a golpes

El caso salió a la luz en las últimas horas y dio un giro clave tras conocerse el resultado de la autopsia , que confirmó que se trató de un homicidio doloso . Según detalló el fiscal del caso , Francisco Nicolía , en rueda de prensa, la víctima murió como consecuencia de dos traumatismos craneales en la zona parietal .

Uno de los datos más relevantes de la investigación es que no se detectaron accesos violentados en la vivienda , una construcción ubicada en una zona rural.

Por más que el fiscal Nicolía no lo haya mencionado en la rueda de prensa, este elemento refuerza la hipótesis de que el agresor habría sido alguien conocido por la víctima o que contaba con su confianza .

En el interior del domicilio, los peritos hallaron una habitación desordenada, con cajones abiertos, lo que abre la posibilidad de un robo , aunque por el momento no está confirmado el faltante de dinero u otros elementos.

Vivía solo y tenía contacto limitado

La víctima era un productor que vivía solo en su finca y mantenía escaso vínculo con sus hijos. Si bien trabajaba con algunas personas en el predio, no tenía un entorno amplio de relaciones. Yañez se dedicaba a la plantación de tomates y vendía semillas también para el cultivo. Tras el hallazgo de su cuerpo, se presentaron tres hijos de la víctima.

WhatsApp Image 2026-04-21 at 19.54.05 José Yañez fue asesinado en su casa finca de Pocito.

El cuerpo fue encontrado por un amigo cercano que lo visitaba con frecuencia y que, al no tener noticias suyas durante aproximadamente una semana, decidió acercarse al lugar.

Buscan pistas en las últimas horas de vida

Los investigadores intentan reconstruir los movimientos previos al crimen. Se sabe que el hombre habría retirado dinero el viernes por la mañana, dato que ahora es clave para determinar si el móvil del hecho fue un robo.

Además, no se encontró su teléfono celular, otro elemento que podría ser determinante para avanzar en la causa.

La autopsia también reveló que la víctima presentaba un hematoma en una mano, lo que indicaría que intentó defenderse del ataque.

Sin detenidos y con varias líneas abiertas

Por el momento no hay personas detenidas, aunque la Justicia trabaja sobre distintas hipótesis. La falta de cámaras de seguridad en la zona, un área rural, complica la obtención de pruebas directas.

Incluso, una dependencia policial se encuentra a unos 100 metros del lugar del hecho, pero los efectivos no reportaron haber escuchado ni advertido movimientos extraños.

Otro dato llamativo es la ausencia de la mascota del hombre, un perro que, según vecinos, no estaba en el lugar al momento del hallazgo.

Un crimen que genera interrogantes

Los peritajes continúan y la vivienda permanece bajo custodia mientras se analizan posibles rastros y evidencia.

El hecho, que habría ocurrido al menos 72 horas antes de que fuera encontrado el cuerpo, mantiene en vilo a la comunidad de Pocito y plantea múltiples interrogantes, especialmente sobre quién pudo haber accedido sin violencia a la vivienda y terminar con la vida del productor.