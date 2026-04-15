    • 15 de abril de 2026 - 16:00

    Sorprendente giro en el crimen de una jubilada: ¿la mató su sobrina?

    El crimen de Olga Villarreal, asesinada en Córdoba en 2024, dio un giro clave. Su sobrina, que fue una de las primeras en “consolar” a la familia, podría ser condenada a perpetua.

    Olga Villarreal tenía 72 años.

    Olga Villarreal tenía 72 años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Casi dos años después del brutal asesinato de Olga Villarreal (72), en la ciudad de Córdoba, la Justicia dio un paso decisivo y ordenó que la principal sospechosa, sobrina de la víctima, fuera formalmente imputada y enfrentara un juicio por jurado.

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    Se trata de María Alejandra Tabares, de 58 años, acusada de haber matado a su tía durante un robo en su casa en el barrio Comercial. La calificación legal es “homicidio criminis causa”, una figura que contempla la pena de prisión perpetua en caso de ser hallada culpable.

    Según la acusación, el crimen ocurrió el 5 de junio de 2024. Los investigadores sostienen que la mujer ingresó sin forzar accesos, aprovechando el vínculo familiar, y una vez dentro la atacó a golpes en la cabeza hasta matarla.

    Después del asesinato, siempre de acuerdo a la hipótesis fiscal, se llevó dinero y objetos de valor.

    Una escena brutal y una ventana de tiempo clave

    El cuerpo de Olga Villarreal fue encontrado por su hija, Karina Tabares, pasado el mediodía de ese miércoles. La mujer vivía en un departamento interno y empezó a preocuparse al no poder contactarla.

    La última vez que la había visto con vida había sido alrededor de las 9 de la mañana. Ese margen de pocas horas se transformó desde el inicio en la clave de la investigación.

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    El hecho ocurri&oacute; en el barrio Comercial de la ciudad de C&oacute;rdoba. (Foto: Google Street View)

    El hecho ocurrió en el barrio Comercial de la ciudad de Córdoba. (Foto: Google Street View)

    La escena era estremecedora: la jubilada estaba tirada entre el garaje y el comedor, en medio de un charco de sangre, con la cabeza destrozada por los golpes.

    En un primer momento, la causa giró en torno a la reconstrucción de ese lapso. Las cámaras de seguridad de la zona y los movimientos de las personas cercanas fueron determinantes para orientar la pesquisa.

    De familiar cercana a principal sospechosa

    Desde los primeros días, la investigación empezó a enfocarse en el círculo íntimo. La hipótesis de un robo al voleo perdió fuerza rápidamente.

    Así apareció en escena la sobrina de la víctima, que vivía en una casa lindera. Para los investigadores, el dato no era menor, ya que conocía los movimientos de Olga, su rutina y también que tenía dinero guardado.

    Según reconstruyó la fiscalía, la jubilada había cobrado recientemente y guardaba el efectivo debajo de un plato decorativo en una vitrina del living. También se detectaron faltantes previos en la casa.

    Uno de los datos más perturbadores del caso es lo que ocurrió inmediatamente después del asesinato. De acuerdo con el relato de los familiares, la propia Alejandra Tabares fue quien salió a contener a su prima cuando encontró el cuerpo. La abrazó, le dio agua y hasta le pidió que no dejara de buscar justicia.

    Ese comportamiento, en primer momento, pasó inadvertido. Horas más tarde, el fiscal ordenó su detención.

    El giro judicial: de homicidio simple a perpetua

    En un comienzo, la causa fue caratulada como homicidio simple. Sin embargo, con el avance de las pruebas, la fiscalía decidió endurecer la imputación.

    El caso pasó a ser considerado como homicidio criminis causa, es decir, un asesinato cometido para garantizar el robo o asegurar la impunidad. Esta figura agrava la situación procesal y prevé prisión perpetua.

    Ahora, con la elevación a juicio, será un jurado popular el que deba determinar si Tabares es culpable de haber asesinado a su tía.

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