    • 15 de abril de 2026 - 16:39

    Ullum: detuvieron a un joven con 12 envoltorios de cocaína durante un control policial

    En Ullum, un operativo policial terminó con la detención de un conductor que llevaba cocaína en su vehículo.

    Los envoltorios de cocaína secuestrados por la Policía.

    Los envoltorios de cocaína secuestrados por la Policía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 26 años fue aprehendido durante un operativo de prevención realizado en Ullum, luego de que efectivos policiales hallaran 12 envoltorios con cocaína en su vehículo.

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    El hecho ocurrió en la intersección de Ruta Provincial N° 60 y calle Graffigna, donde personal de la Comisaría 15ª detuvo la marcha de un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de apellido Salinas. Al momento de solicitarle la documentación correspondiente, el conductor manifestó que solo poseía la Cédula de Identificación del Vehículo, por lo que se le informó que el rodado quedaba fuera de circulación.

    Según fuentes policiales, el joven reaccionó de manera ofuscada y adoptó una actitud prepotente hacia los uniformados. Ante esta situación, se le solicitó que descendiera del vehículo, momento en el cual los efectivos observaron varios envoltorios con una sustancia pulverulenta blanca en la puerta del lado del conductor.

    Al ser consultado por estos elementos, el sujeto mantuvo su actitud hostil, por lo que fue aprehendido en el lugar. En total, se secuestraron 12 envoltorios que serán sometidos a peritajes.

    El procedimiento fue trasladado a la sede policial correspondiente, donde se dio intervención al área de Drogas Ilegales, que realizará las pruebas necesarias para determinar la naturaleza de la sustancia incautada.

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