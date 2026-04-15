Rescataron a una sanjuanina víctima de trata tras un allanamiento en Santiago del Estero

El operativo se realizó en Santiago del Estero tras una denuncia a la Línea 145. La sanjuanina fue asistida y dos personas quedaron vinculadas a la causa.

Un operativo contra la trata de personas permitió rescatar a una sanjuanina que se encontraba en una situación de vulnerabilidad en la provincia de Santiago del Estero. El procedimiento se concretó en un domicilio del barrio Sarmiento, en la ciudad de La Banda, tras una denuncia anónima realizada a la Línea 145.

Cómo se encuentra la sanjuanina rescatada de la trata La investigación fue llevada adelante por personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, que ubicó el inmueble sospechado. Luego, junto a organismos como DINAF, SUBNAF y el Equipo de Punto Focal Antitrata, se realizó el allanamiento ordenado por la Justicia.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos constataron la presencia de una mujer mayor de edad, oriunda de San Juan, quien se encontraba en condiciones de vulnerabilidad. De inmediato, fue rescatada y puesta a resguardo.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima recibió asistencia integral y permanecerá alojada en un refugio especializado, donde será contenida antes de ser trasladada a su provincia de origen.

Diseño sin título (10) Durante el procedimiento también fueron demoradas dos personas mayores de edad, quienes posteriormente recuperaron la libertad, aunque quedaron supeditadas a la causa judicial.