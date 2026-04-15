    • 15 de abril de 2026 - 13:53

    Rescataron a una sanjuanina víctima de trata tras un allanamiento en Santiago del Estero

    El operativo se realizó en Santiago del Estero tras una denuncia a la Línea 145. La sanjuanina fue asistida y dos personas quedaron vinculadas a la causa.

    Por el caso federal de la sanjuanina, quedaron dos personas detenidas.&nbsp;

    Por el caso federal de la sanjuanina, quedaron dos personas detenidas. 

    Foto:

    Gentileza Gendarmería Nacional
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo contra la trata de personas permitió rescatar a una sanjuanina que se encontraba en una situación de vulnerabilidad en la provincia de Santiago del Estero. El procedimiento se concretó en un domicilio del barrio Sarmiento, en la ciudad de La Banda, tras una denuncia anónima realizada a la Línea 145.

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    La investigación fue llevada adelante por personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, que ubicó el inmueble sospechado. Luego, junto a organismos como DINAF, SUBNAF y el Equipo de Punto Focal Antitrata, se realizó el allanamiento ordenado por la Justicia.

    Al ingresar a la vivienda, los efectivos constataron la presencia de una mujer mayor de edad, oriunda de San Juan, quien se encontraba en condiciones de vulnerabilidad. De inmediato, fue rescatada y puesta a resguardo.

    Según informaron fuentes oficiales, la víctima recibió asistencia integral y permanecerá alojada en un refugio especializado, donde será contenida antes de ser trasladada a su provincia de origen.

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    Durante el procedimiento también fueron demoradas dos personas mayores de edad, quienes posteriormente recuperaron la libertad, aunque quedaron supeditadas a la causa judicial.

    La investigación cuenta con la intervención del Juzgado Federal de Santiago del Estero Nº 1, la Secretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía Federal Nº 1, a cargo del fiscal Pedro Eugenio Simón. La causa se enmarca en una presunta infracción a la ley de prevención y sanción de la trata de personas.

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