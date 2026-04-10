La sanjuanina Gisela Suligoy tendrá un nuevo mundial de IRONMAN en Francia

En 2025, luego del segundo puesto conseguido en el IRONMAN 70.3 de Buenos Aires en noviembre, la triatleta sanjuanina Gisela Suligoy finalizaba una temporada con importantes logros, incluyendo dos podios y culminando plata en los ALL WORLD AWARDS. Pero habían más objetivos y en su provincia los logró.

En aquella ocasión, Gisela dijo que su enfoque para este año estaba puesto en el IRONMAN 70.3 de San Juan y el IRONMAN completo en noviembre. Así fue que para esta nueva edición de la competencia en nuestra provincia llegó bien preparada y con el objetivo de una buena actuación, la que se vio coronada con un gran segundo puesto en su categoría y una nueva clasificación al mundial que se disputará el 13 de septiembre en Niza , Francia .

Luego de su 12° IRONMAN y tras conseguir algo que anhelaba: hacer podio en San Juan y clasificar para su cuarto mundial, la triatleta nacida en Santa Fe y sanjuanina por adopción comentó: “Este 70.3 San Juan lo venía preparando desde el año pasado. Correr en mi ciudad crea un compromiso especial, y desde que uno empieza la etapa de natación, las emociones y sensaciones son diferentes, ya que uno corre en casa, en el lugar donde entrena todos los días.

Como mencioné en otras oportunidades, hice podio en varias carreras, pero en San Juan era algo que no podía alcanzar. Así que mi concentración fue en bajar tiempos. Si clasificaba al mundial, decidiría tomar la plaza en el momento.

Esta edición del Ironman venía acompañada de un tinte emocional porque había tenido muchos cambios en mi vida personal que afectaban de forma directa mi entrenamiento. Uno de ellos fue cambiar de entrenador y comenzar con un nuevo grupo. Esta edición del Ironman venía acompañada de un tinte emocional porque había tenido muchos cambios en mi vida personal que afectaban de forma directa mi entrenamiento. Uno de ellos fue cambiar de entrenador y comenzar con un nuevo grupo.

Entrenamientos diferentes, más cortos, más medidos y compañeros de running más jóvenes que mejoran tu rendimiento. Pero al final, no sabía cómo iba a salir esta nueva experiencia cuando juntaras las tres disciplinas.

IRONMAN 70.3 EXIGENTE

Ese día nos esperaba una jornada muy calurosa; sabía que me iba a afectar el trote si me pasaba en la bici. El domingo amaneció perfecto y la largada en el agua fue maravillosa, con un dique soñado de aguas calmas. La bici, mi preferida, fue la mejor que hice en toda mi carrera de triatleta, con un promedio de 36.5 km/h, bajando 8 minutos los tiempos del año anterior, pero siempre tratando de controlarme para poder correr mejor.

En el trote no me fue tan bien; había entrenado otros ritmos y no los pude alcanzar. Gracias a mi entrenador, mis compañeros de entrenamiento, de trabajo, mi hija, mis amigos y mis alumnos, quienes alentaban y decían que iba segunda, no me dejaron ni la mínima intención de abandonar o caminar. Finalmente, logré el segundo puesto mi categoría y clasificación al Mundial en Francia.

Quiero agradecer a la Secretaría de Deporte, que siempre me apoyó en mi carrera de triatleta. Agradezco a cada uno que fue a alentarnos y se tomó unas horas del domingo para, con un grito o una palabra, cambiar un resultado. Gracias a todos. Los que me conocen saben lo apasionada que soy del deporte; lo hago porque amo entrenar, amo competir y siempre trataré de dejar a San Juan en lo más alto.

Para el mundial, que es en septiembre, aun no sé cómo voy a entrenar. Esta semana me junto con mi entrenador para armar el plan de trabajo y el calendario deportivo. Si todo se da como corresponde, estaría entrenando para el Full de noviembre también”.