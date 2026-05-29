Nicolás Otamendi será refuerzo de River Plate: firmará contrato por 18 meses

Nicolás Otamendi finalmente tendrá la oportunidad de vestir la camiseta de River . Tras una extensa trayectoria en el fútbol europeo y luego de conquistar los máximos títulos con la Selección Argentina, el defensor central acordó su incorporación al Millonario y firmará este viernes un contrato por 18 meses, en lo que se convierte en una de las grandes noticias del mercado de pases.

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El experimentado zaguero, de 38 años, llegará para reforzar un plantel que busca dar un salto de calidad en la segunda mitad de la temporada. Su experiencia, liderazgo y personalidad lo convierten en una pieza clave para el proyecto que encabeza Eduardo Coudet , quien considera al defensor una incorporación estratégica para pelear en todos los frentes.

La negociación requirió esfuerzos de ambas partes. Otamendi tomó la decisión de rechazar una importante oferta económica proveniente del Al Nassr, el club saudí donde juega Cristiano Ronaldo, para priorizar la posibilidad de jugar en el equipo del que siempre se declaró hincha.

Desde la dirigencia riverplatense, en tanto, trabajaron durante meses con discreción para concretar una operación compleja. Los contactos avanzaron de manera gradual y tomaron impulso cuando el futbolista manifestó su interés de regresar al país y sumarse al club de Núñez.

Incluso, según trascendió, hubo reuniones durante la última ventana FIFA en Buenos Aires, cuando el defensor se encontraba concentrado con la Selección Argentina . A ello se sumó el vínculo afectivo que siempre mantuvo con River, reforzado por gestos institucionales como el homenaje que recibió tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Otamendi llegará luego de una destacada etapa en Benfica, donde fue capitán y una de las figuras del equipo portugués. En la última temporada disputó 49 partidos y mantuvo una alta continuidad, lo que demuestra que sigue plenamente vigente pese a su extensa carrera.

Coudet celebró la llegada

El entrenador de River ya había dejado en claro su deseo de contar con el defensor. Después de un partido frente a Blooming, destacó públicamente las cualidades del campeón del mundo.

“Es un jugador importantísimo, está muy vigente, es un líder natural. Ojalá lo podamos tener. Sería un jugador importante”, expresó el DT, convencido de que su incorporación puede potenciar al equipo.

Del Mundial 2026 a River

Antes de ponerse oficialmente la banda roja, Otamendi afrontará un nuevo desafío con la Selección Argentina. Será parte del plantel de Lionel Scaloni en el Mundial 2026, certamen en el que buscará defender el título conseguido en Qatar y disputar la que será su cuarta Copa del Mundo, tras las ediciones de 2010, 2018 y 2022.

Una vez finalizada la competencia, el defensor regresará al país para iniciar una etapa que imaginó durante años. “Todo el mundo sabe que soy hincha de River”, repitió en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera.

Ahora, después de más de 16 temporadas consecutivas en Europa y una trayectoria repleta de éxitos, esa declaración dejará de ser una expresión de deseo para transformarse en realidad: Nicolás Otamendi jugará en River y cumplirá el sueño que lo acompañó desde chico.