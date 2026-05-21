    • 21 de mayo de 2026 - 14:26

    Nicolás Otamendi tiene arreglada de palabra su incorporación a River por 18 meses

    El defensor campeón del mundo, que ya anunció su desvinculación del Benfica, regresará al fútbol argentino tras 16 años.

    Nicolás Otamendi.

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    River sumará un nuevo campeón del mundo a sus filas: Nicolás Otamendi, reconocido hincha del club, está a un paso de cerrar su incorporación, lo que marcará su regreso al fútbol argentino tras 16 años.

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    El marcador central de 38 años, que días atrás anunció su desvinculación del Benfica de Portugal, tiene un acuerdo cerrado con el Millonario por 18 meses, según adelantaron fuentes de la institución.

    En River descuentan que el arreglo de palabra se materializará y así El General “será el capitán del equipo de Chacho Coudet en el segundo semestre”, con la Copa Sudamericana como máximo objetivo.

    La incorporación de Otamendi se hará efectiva después del Mundial 2026 que marcará el cierre de su existoso ciclo con la Selección argentina. Como futbolista de la Albiceleste, el defensor ganó dos Copas América (2021, 2024), la Finalissima 2022 y el Mundial Qatar 2022.

    El central llega después de un ciclo de seis años en el fútbol portugués, donde conquistó una liga, una Copa de la Liga y dos Supercopas, además de convertirse en una de las grandes referencias del vestuario.

    Previamente jugó en Porto del mismo país, Atlético Mineiro de Brasil, Valencia y Manchester City.

    En la Argentina solo lo hizo en Vélez, su club de origen, en el que destelló durante su primera temporada y fue campeón del Torneo Clausura 2009 bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca.

    Cuando se consume su incorporación, el plantel millonario sumará su quinto campeón del mundo al plantel tras Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña.

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