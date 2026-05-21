    • 21 de mayo de 2026 - 12:10

    Dibu Martínez se hará estudios para descartar una lesión en el dedo de una mano a días del Mundial

    El arquero sufrió una molestia en el anular derecho durante la entrada en calor de la final de la Europa League.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A días del inicio del Mundial 2026, Emilianono “Dibu” Martínez sufrió un inconveniente que puso en alerta a todos en la Selección argentina. El arquero del Aston Villa sintió una molestia en el dedo anular derecho durante la entrada en calor de la final de la Europa League que su equipo le ganó al Friburgo 3-0 Estambul.

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    Pese a ello, el arquero argentino disputó todo el encuentro y fue una pieza clave para la obtención del título, sin que ese inconveniente afectara su rendimiento. Pero después del partido, sorprendió al contar que cada vez que tocaba la pelota el dedo “se iba para el otro lado”.

    El club inglés no emitió ningún parte médico al respecto, pero trascendió que el marplatense se hará estudios para descartar una lesión en el dedo a tres semanas de la máxima cita de la FIFA. En principio, lo sufrido por el Dibu se trataría de una dislocación sin consecuencias graves.

    De todos modos, la situación generó preocupación por tratarse de una de las figuras clave de la Selección argentina.

    Lionel Scaloni no presentó la lista oficial de convocados a la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México, al diferencia de otras selecciones de firme presecia en la competencia, como Francia y Brasil Sin embargo en la reciente nomina revelada con los 55 preconvocados, las alternativas entre el arco recaen en:

    • Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa)
    • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
    • Juan Musso (Atlético de Madrid)
    • Walter Benítez (Crystal Palace)
    • Facundo Cambeses (Racing Club)
    • Santiago Beltrán (River Plate

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