Dibu Martínez y Buendía, campeones de la Europa League: los argentinos brillaron en la goleada de Aston Villa sobre Friburgo

Aston Villa volvió a conquistar Europa después de 25 años y lo hizo con fuerte acento argentino. El equipo inglés goleó 3-0 a Friburgo en Estambul y levantó la Europa League por primera vez en su historia, con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía como protagonistas de una campaña histórica.

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La final empezó pareja, aunque Aston Villa tomó lentamente el control de la pelota y encontró espacios a partir de la movilidad de Buendía y las apariciones de Ollie Watkins . Friburgo intentó presionar alto durante el arranque, pero nunca logró sostener el ritmo del equipo de Unai Emery .

La primera situación clara llegó rápido, con una contra que terminó en un remate del capitán John McGinn bien controlado por Noah Atubolu . Del otro lado, Dibu Martínez respondió con tranquilidad en la única intervención exigente del primer tiempo, tras un disparo lejano de Manzambi.

Cuando el partido parecía entrar en un tramo cerrado, Aston Villa golpeó dos veces antes del descanso. A los 41 minutos, un córner corto jugado a Lucas Digne terminó en un centro a Youri Tielemans , que apareció con una volea espectacular para romper el cero en la puerta del área. Apenas unos minutos después llegó el momento de Buendía: el argentino recibió en la puerta del área, se acomodó y clavó un zurdazo al ángulo para el 2-0 antes del entretiempo.

El segundo tiempo mostró una diferencia todavía mayor entre ambos equipos. Aston Villa dominó la posesión y Friburgo nunca encontró la manera de reaccionar. A los 13 minutos, Buendía volvió a desequilibrar por izquierda y armó la jugada del tercer gol, que terminó empujando Morgan Rogers para liquidar la final.

Desde ahí, el conjunto inglés manejó los tiempos y empezó a jugar con la tranquilidad de sentirse campeón. Dibu Martínez transmitió seguridad cada vez que tuvo que intervenir y controló con autoridad los centros del equipo alemán. Buendía, en tanto, estuvo cerca del doblete antes de salir reemplazado a los 35 minutos del segundo tiempo, ovacionado por los hinchas de Aston Villa.

La goleada de Aston Villa en la final

La conquista, además, volvió a confirmar la relación especial de Unai Emery con la Europa League. El entrenador español alcanzó su quinto título en la competencia y amplió todavía más un récord histórico en el torneo continental.

Para Buendía también fue una campaña consagratoria. El mediocampista argentino disputó los 15 partidos de Aston Villa en esta Europa League y cerró el torneo con cuatro goles y seis asistencias, además de consolidarse como una de las piezas más importantes del equipo inglés, especialmente en la semis y la final.

Ambos Emilianos, argentinos y marplatenses, terminaron festejando juntos con la bandera argentina, Buendía sobre Dibu ante los hinchas.

Dibu Martínez, por su parte, volvió a responder en una noche decisiva y mantuvo otra vez la costumbre de ganar finales. Aston Villa festejó en Estambul y cerró una de las temporadas más importantes de su historia reciente con dos argentinos como símbolos del título.