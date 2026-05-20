    • 20 de mayo de 2026 - 18:19

    Las glorias de San Martín festejaron ante Colón Junior en la final del Torneo de los Senior

    Las Leyendas del Verdinegro ganaron en penales la corona de la categoría +35. El domingo, reciben a Las Paredes en Ullum.

    Campeones. San Martín en +35 se quedó con el torneo local y este domingo buscará avanzar en la Liga Nacional Senior.

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    Pilar. Darío Amaya es clave en la estructura del fútbol senior de San Juan y de San Martín no solo atajando.

    Pilar. Darío Amaya es clave en la estructura del fútbol senior de San Juan y de San Martín no solo atajando.

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    Por Ariel Poblete

    Ese latido del corazón del futbolista no se detiene jamás. Pasan los años, llegan las canas y el futbolista es futbolista. Y reeditando ese fuego sagrado, este martes fue noche de finales en el Torneo Senior de San Juan coronando al Atlético San Martín como el mejor en la +35.

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    En Santa Lucía se disputó la final entre el Verdinegro y Colón Junior. En el tiempo reglamentario, empataron 2-2 con dos goles de Walter Olivares para San Martín. En la definición por penales, el triunfo fue del conjunto Verdinegro por 5-4. Raúl 'Chaca' Ibaceta, Julio Balmaceda, Alfredo Molina, Ricardo Marin y Emilson Roverbal convirtieron los cinco penales de la serie para darle el triunfo a San Martín.

    NOMBRES CON GLORIA

    Las Leyendas de San Martín formaron con Dario Amaya en el arco; Diego Balmaceda, Hugo Morales, Cristian Lozano y Darío Balmaceda en la defensa; Ricardo Marín, Alejandro Gómez, Mauricio Tello en el medio; Walter Olivares y Julio Balmaceda. Luego ingresaron Chaca Ibaceta, Adrián Galván, Luto Molina, Alfredo Galeotte.

    Pero después de los festejos, en San Martín ya se metieron en el próximo objetivo que es este domingo, a las 10, en Ullum. Será partido eliminatorio contra Sportivo Las Paredes de San Rafael, buscando esa plaza para luego avanzar en la Liga Nacional Senior donde se enfrentarán al ganador del cruce entre River Plate e Independiente. El partido del domingo será en cancha de Villa Ibañez, en el corazón del departamento Ullum.

    El ganador va a enfrentar a Independiente de Avellaneda que tiene nombres como los del Rolfi Montenegro y Toti Ríos o al River Plate de Ariel Ortega, Andrés D' Alessandro, Jonathan Maidana y el Chori Domínguez'. Por eso, para los Senior de San Martín, será un domingo especial para volver a sentir esa pasión que nunca muere: ser futbolista.

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