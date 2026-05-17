San Martín busca respuestas en una visita clave al colero Almagro

Se acerca el final de la primera parte de la temporada y en San Martín se necesitan respuestas. Eso buscará este domingo el Verdinegro cuando visite a Almagro desde las 15.30 en partido válido por la fecha 14 de la Zona B en la Primera Nacional.

San Martín: estación clave en Almagro para el tramo final de la primera rueda de la Primera Nacional

La Reserva de San Martín empató con Riestra en Buenos Aires y frenó la mala racha

San Martín viene de quedarse afuera de la Copa Argentina y hoy solo tiene un frente de batalla: la Primera Nacional. Una temporada que comenzó en falso, con un ciclo que se agotó muy temprano con Martos a la cabeza y con la esperanza de encontrar en el ciclo Schiapparelli esas respuestas que tanto necesitaba para volver al protagonismo. Fueron dos ilusiones y poco más. San Martín volvió a perder regularidad, no pudo consolidar la localía y hoy está afuera del Reducido, a dos puntos del fondo de las posiciones y con la urgencia de mejorar.

Con todos estos ingredientes, San Martín irá por una victoria en José Ingenieros ante uno de los últimos de la Zona B, pero apenas a dos puntos. Un partido clave para el Verdinegro que le permitirá dimensionar su realidad. Saber dónde está parado y para qué está en este 2026.

En los nombres y después de haber utilizado una formación alternativa ante Platense por Copa Argentina, San Martín pondrá en cancha su versión top. Con pocos retoques en el modelo, con pocos cambiones en los nombres y apostando a que fluya ese juego colectivo y profundo que aún no aparece. Línea de cuatro en el fondo, con el probable regreso de Murillo por Nadalín como la novedad más saliente. Un mediocampo con algo más de equilibirio con el regreso de Jaurena, más lo que pueda decidir Schiapparelli para darle fútbol al equipo con Seba González, mientras que el ataque lo encabeza Funez con alguna otra opción para acompañarlo.

San Martín necesita respuestas y ante Almagro puede que sea el lugar donde encontrarlas. Un rival que está por debajo en los puntos pero con ambiciones parecidas.

Almagro está último en las posiciones. El equipo de Carlos Mayor viene de conseguir una victoria resonante como visitante ante Nueva Chicago y todo apunta a que el Tricolor repetiría su formación con Emiliano González en el arco; Gonzalo Asís, Matías Cortave, Julián Vitale, Enzo Silcan en la defensa; Pablo Palacio, Juan Fernandes Pinto, Julián Marchioni, Franco Bustamante en el mediocampo; Joel Orlando y Mateo Benegas en el ataque.

RESTO DE LA PRIMERA NACIONAL

Central Norte de Salta le ganó por 2 a 1 a Racing de Córdoba en un gran partido que disputaron en el estadio Miguel Sancho, por la decimocuarta fecha de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Para la visita marcaron el defensor Agustín Lamosa y el delantero Francisco Borda, con un penal convertido en tiempo cumplido de la segunda mitad, mientras que la igualdad parcial había sido marcada por el extremo Ricardo Centurión.

Este domingo continuará la fecha 14, con el siguiente detalle:

Domingo 17/5

Deportivo Madryn - Ferro a las 15

Gimnasia y Esgrima de Jujuy - Temperley a las 15:30

Almagro - San Martín de San Juan a las 15:30

Mitre - San Miguel a las 16

Patronato - Chacarita a las 16

Midland - Agropecuario a las 16:30

Deportivo Maipú - Nueva Chicago a las 17

Quilmes - Tristán Suárez a las 17

Gimnasia y Tiro de Salta - San Martín de Tucumán a las 17

Lunes 18/5

Defensores de Belgrano - Chaco For Ever a las 15:30

All Boys - Deportivo Morón a las 20