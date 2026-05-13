San Martín no pudo ante Platense, cayó en los penales 4-3 y quedó eliminado de la Copa Argentina

Otro golpe más para el Verdinegro. San Martín no pudo este miércoles frente a Platense y quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer 4 a 3 en la definición por penales, luego de igualar sin goles en los 90 minutos reglamentarios. El encuentro, válido por los 16avos de final, clasificó al conjunto bonaerense a los Octavos de final.

Alejandro Schiapparelli sobre el momento de San Martín: "Lo que más preocupa es no habernos hecho fuertes de local"

San Martín busca respuestas y paz en otro frente y contra Platense

El cruce enfrentó a un equipo de la máxima categoría, con la cabeza también puesta en la Copa Libertadores, y al Verdinegro, que atraviesa una etapa de reconstrucción con una campaña irregular en la Primera Nacional. Ambos entrenadores optaron por alineaciones alternativas: el Marrón preservó titulares pensando en el plano internacional y el Verdinegro hizo lo propio, tal como había anticipado su entrenador, Alejandro Schiapparelli.

San Martín salió decidido desde el arranque y antes del primer minuto estuvo cerca de abrir el marcador con una llegada de Lattanzio. Sin embargo, el encuentro careció de demasiadas emociones durante gran parte del primer tiempo. Recién sobre el cierre de la etapa inicial apareció una de las situaciones más claras, cuando un centro desde la derecha encontró el cabezazo de Merlini y el arquero Maximiliano Velazco -que reemplazó a Díaz Robles-, respondió con una gran atajada, desviando la pelota con la punta de los dedos.

En el complemento, Platense intentó asumir el protagonismo en los primeros minutos, aunque con el correr del tiempo las diferencias de categoría prácticamente no se notaron. El desarrollo fue equilibrado, con mucha fricción, imprecisiones y pocas situaciones claras frente a los arcos.

Ya en el tramo final, el elenco de Saavedra tuvo la oportunidad más clara para quedarse con el triunfo. Héctor Bobadilla sacó un potente remate que volvió a encontrar una notable respuesta de Velazco y, en el rebote, Gonzalo Lencina tampoco logró convertir.

Con el empate consumado, la clasificación se definió desde el punto penal. Allí apareció la figura de Nicolás Sumavil, arquero del Calamar, que atajó dos remates y se convirtió en el héroe de la tarde-noche. Tras el encuentro, el guardameta de 26 años reveló la preparación previa para la definición. “Hubo mucho estudio y en la semana lo practicamos. Teníamos el machetito”, señaló en diálogo con TyC Sports.

En la tanda, para Platense convirtieron Guido Mainero, Mateo Mendía, Agustín Lagos y Franco Zapiola. En San Martín anotaron Nazareno Funes, Julián Marchio y Hernán Zuliani, mientras que Sumavil le contuvo los disparos a Sebastián González y Federico Murillo.

De esta manera, Platense avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Lanús e Instituto de Córdoba.

Por su parte, San Martín deberá cambiar rápidamente el enfoque y centrarse nuevamente en la Primera Nacional. El Verdinegro permanecerá en Buenos Aires, ya que el próximo domingo desde las 15.30 enfrentará a Almagro, con la necesidad de sumar tras el empate reciente ante Patronato.

Formación de Platense

Platense: Nicolás Sumavil; Agustín Lagos, Mateo Mendía, E. Raggio y S. Quirós; I. Gómez, M. Barrios; Bautista Merlini, Juan Gauto; Nicolás Retamar y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Formación de San Martín

San Martín de San Juan: Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Julián Marchio, Gonzalo Lucero; Nicolás Iachetti, Guillermo Acosta, Ramiro Rúmbolo; Carlo Lattanzio y Genaro Rossi. DT: Alejandro Schiapparelli.