    • 6 de mayo de 2026 - 19:35

    San Martín: Alvaro Carranza será el juez del partido con Patronato

    AFA confirmó los jueces para la fecha 13 de la Primera Nacional y el Verdinegro conoció el árbitro para el partido del sábado a las 16.30

    Cordobés. Alvaro Carranza dirigirá San Martín ante Patronato este próximo sábado en el Pueblo Viejo.

    Cordobés. Alvaro Carranza dirigirá San Martín ante Patronato este próximo sábado en el Pueblo Viejo.

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    Por Ariel Poblete

    Con la urgencia de retomar la senda del triunfo, en San Martín ya piensan el partido del sábado contra Patronato de Paraná por la fecha 13 de la Primera Nacional. Y en las últimas horas se confirmó que el cordobés Alvaro Carranza será el juez del partido de este sábado a las 16,30.

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    Álvaro Gastón Carranza nació el 31 de enero de 1997, en Córdoba capital. En esta temporada, dirigió a San Martín en su visita al Atlético Rafaela, que terminó en derrota para el equipo Verdinegro.

    LOS ARBITROS

    Fecha 13 - Zona A

    Sábado 9 de mayo

    15.00: San Telmo vs Mitre (SdE) // Daniel Zamora

    15.00: Morón vs Los Andes // Juan Pafundi

    15.30: San Miguel vs Estudiantes // Javier Delbarba

    Domingo 10 de mayo

    15.30: Acassuso vs Almirante Brown // Lucas Cavallero

    16.30: Godoy Cruz vs Racing de Córdoba // Juan Cruz Robledo

    16.30: Chaco For Ever vs Ciudad de Bolívar // Nahuel Viñas

    17.00: Central Norte vs Deportivo Madryn // Adrián Franklin

    18.00: Colón vs All Boys // Maximiliano Macheroni

    Lunes 11 de mayo

    19.00: Ferro vs Defensores de Belgrano // Juan Pablo Loustau

    Fecha 13 - Zona B

    Sábado 9 de mayo

    15.00: Tristán Suárez vs Midland // Jorge Broggi

    15.30: Temperley vs Deportivo Maipú // Pablo Dóvalo

    16.30: San Martín (San Juan) vs Patronato // Álvaro Carranza

    18.00: Atlético Rafaela vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Joaquín Gil

    Domingo 10 de mayo

    15.30: Chacarita vs Colegiales // Felipe Viola

    16.00: Agropecuario vs Atlanta // Matías Billione Carpio

    16.00: Atlético Güemes (SdE) vs Quilmes // Nelson Sosa

    Lunes 11 de mayo

    19.30: Chicago vs Almagro // Lucas Comesaña

    Martes 12 de mayo

    21.10: San Martín (Tucumán) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Maximiliano Manduca

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