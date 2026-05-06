San Martín: Alvaro Carranza será el juez del partido con Patronato

Con la urgencia de retomar la senda del triunfo, en San Martín ya piensan el partido del sábado contra Patronato de Paraná por la fecha 13 de la Primera Nacional. Y en las últimas horas se confirmó que el cordobés Alvaro Carranza será el juez del partido de este sábado a las 16,30.
Álvaro Gastón Carranza nació el 31 de enero de 1997, en Córdoba capital. En esta temporada, dirigió a San Martín en su visita al Atlético Rafaela, que terminó en derrota para el equipo Verdinegro.
15.00: San Telmo vs Mitre (SdE) // Daniel Zamora
15.00: Morón vs Los Andes // Juan Pafundi
15.30: San Miguel vs Estudiantes // Javier Delbarba
Domingo 10 de mayo
15.30: Acassuso vs Almirante Brown // Lucas Cavallero
16.30: Godoy Cruz vs Racing de Córdoba // Juan Cruz Robledo
16.30: Chaco For Ever vs Ciudad de Bolívar // Nahuel Viñas
17.00: Central Norte vs Deportivo Madryn // Adrián Franklin
18.00: Colón vs All Boys // Maximiliano Macheroni
Lunes 11 de mayo
19.00: Ferro vs Defensores de Belgrano // Juan Pablo Loustau
Fecha 13 - Zona B
Sábado 9 de mayo
15.00: Tristán Suárez vs Midland // Jorge Broggi
15.30: Temperley vs Deportivo Maipú // Pablo Dóvalo
16.30: San Martín (San Juan) vs Patronato // Álvaro Carranza
18.00: Atlético Rafaela vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Joaquín Gil
Domingo 10 de mayo
15.30: Chacarita vs Colegiales // Felipe Viola
16.00: Agropecuario vs Atlanta // Matías Billione Carpio
16.00: Atlético Güemes (SdE) vs Quilmes // Nelson Sosa
Lunes 11 de mayo
19.30: Chicago vs Almagro // Lucas Comesaña
Martes 12 de mayo
21.10: San Martín (Tucumán) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Maximiliano Manduca