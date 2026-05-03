A San Martín lo madrugaron y se quedó sin nada ante Colegiales

Al que madruga, todo se le facilita y eso le pasó a Colegiales que con un gol en el primer minuto de partido, le terminó complicando la vida a San Martín que terminó perdiendo por 2-0 ante Colegiales en la fecha 12 de la Primera Nacional. Una derrota que duele pero exagerada en las cifras.
Franco Zicarelli y Nicolás Toloza terminaron siendo los verdugos del equipo Verdinegro que entró dormido y lo terminó pagando caro ante un rival que fue práctico y supo explotar las dudas de un San Martín que apenas tuvo una reacción inmediata tras el primer gol de Zicarelli pero luego se fue diluyendo. En el complemento, Schiapparelli cambió el formato y San Martín tuvo más juego pero poca profundidad. Y cuando parecía que podía empatarlo con dos llegadas de Hachem y de Funez, Colegiales lo terminó de liquidar en una contra que terminó en el gol de Toloza en el tramo final del partido.
SAN MARTIN LO PAGO
En el comienzo, el Tricolor de Munro ligó todo. Es que antes del minuto de juego, de un lateral que Aguilera despejó hacia el medio, le quedó a Zicarelli en la puerta del área y la clavó abajo, al palo derecho de Díaz Roble que nada pudo hacer. Peor, imposible para San Martín. Le costó sacudirse, quiso ir y algo intentó siendo Juncos el que más insistió pero sin peso. Colegiales tuvo dos más claras de contra pero Díaz Roble respondió ante Monserrat y ante Trinidad.
En el complemento, San Martín arriesgó más. Adentro Acosa, adentro Rossi, Hachem y también Iachetti. Fue a buscarlo. Aun sin ideas pero con la convicción de cambiar el resultado. Rossi armó una gran jugada por la derecha, llegó al borde del área chica, metió el centro y Hachem de frente le pegó débil y el arquero Di Fulvio la encontró de milagro.
Insistió San Martín y de un centro de Hachem, anticipó Funez y definió. Era empate pero marcaron offside y en la jugada posterior, Ocampo metió el centro al área chica y Toloza definió para poner un exagerado 2-0 en favor de Colegiales. Lo que quedó de partido fue para ver impotencia Verdinegra ante un rival que supo madrugar, que dio el golpe de entrada y con eso controló el partido.
San Martín que quedó sin nada. Se cortó el paso ganador del ciclo Schiapparelli por un comienzo en falso y una tarde sin demasiadas respuestas.
SINTESIS
Colegiales 2
Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Facundo Rivero, Leonel Ortiz, Franco Hanashiro; Elías Ocampo, Federico Marín, Franco Zicarelli, Enzo Trinidad; Leonardo González y Rodrigo Monserrat. DT: Leonardo Fernández.
San Martín 0
Sebastián Díaz Roble; Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Leonardo Monje, Nicolás Pelaitay, Sebastián Jaurena y Sebastián González; Bruno Juncos, Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiapparelli.
Goles: PT, 1m. Zicarelli (C); ST, 38m. Toloza (C).
Cambios: ST, reincio G. Acosta por Monje (SM); 15m. L. Castillo por González (C) y G. Toloza por Monserrat (C); 20m. G. Hachem por Pelaitay (SM) y G. Rossi por Juncos (SM); 29m. N. Iachetti por Jaurena (SM); 31m. F. Montiel por Zicarelli (C) y M. Albertengo por Trinidad (C); 38m. E. Insúa por Hanashiro (C); 40m. L. Aguero por González (SM).
Arbitro: Joaquín Gil.
Estadio: Colegiales.