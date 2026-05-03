A San Martín lo madrugaron y se quedó sin nada ante Colegiales

Al que madruga, todo se le facilita y eso le pasó a Colegiales que con un gol en el primer minuto de partido, le terminó complicando la vida a San Martín que terminó perdiendo por 2-0 ante Colegiales en la fecha 12 de la Primera Nacional. Una derrota que duele pero exagerada en las cifras.

Franco Zicarelli y Nicolás Toloza terminaron siendo los verdugos del equipo Verdinegro que entró dormido y lo terminó pagando caro ante un rival que fue práctico y supo explotar las dudas de un San Martín que apenas tuvo una reacción inmediata tras el primer gol de Zicarelli pero luego se fue diluyendo. En el complemento, Schiapparelli cambió el formato y San Martín tuvo más juego pero poca profundidad. Y cuando parecía que podía empatarlo con dos llegadas de Hachem y de Funez, Colegiales lo terminó de liquidar en una contra que terminó en el gol de Toloza en el tramo final del partido.

SAN MARTIN LO PAGO En el comienzo, el Tricolor de Munro ligó todo. Es que antes del minuto de juego, de un lateral que Aguilera despejó hacia el medio, le quedó a Zicarelli en la puerta del área y la clavó abajo, al palo derecho de Díaz Roble que nada pudo hacer. Peor, imposible para San Martín. Le costó sacudirse, quiso ir y algo intentó siendo Juncos el que más insistió pero sin peso. Colegiales tuvo dos más claras de contra pero Díaz Roble respondió ante Monserrat y ante Trinidad.

En el complemento, San Martín arriesgó más. Adentro Acosa, adentro Rossi, Hachem y también Iachetti. Fue a buscarlo. Aun sin ideas pero con la convicción de cambiar el resultado. Rossi armó una gran jugada por la derecha, llegó al borde del área chica, metió el centro y Hachem de frente le pegó débil y el arquero Di Fulvio la encontró de milagro.