San Martín quiere extender su presente positivo en Colegiales

El Verdinegro buscará su tercera victoria consecutiva este domingo a partir de las 15 en la Primera Nacional.

Racha. San Martín recuperó el rumbo de la mano de Schiapparelli y este domingo buscará un triunfo en Colegiales.

Los momentos son para aprovecharlos y para el Atlético San Martín es una realidad. Después de dos victorias consecutivas al mando de Schiapparelli, este domingo desde las 15 visitará a Colegiales en Munro con el objetivo de alargar su racha y prenderse en la Zona B de la Primera Nacional.

El partido comenzará a las 15, con el arbitraje de Joaquin Gil y será parte de la programación de la fecha 12 de la Primera Nacional. El cotejo se podrá ver por la LPF.play, plataforma de AFA para la televisación de la categoría.

En San Martín, la llegada del Gringo Schiapparelli cambió todo. Midland y Quilmes fueron estaciones ganadoras para el Verdinegro que llegó a la novena posición en la Zona B y está muy cerca de meterse en zona de Reducido que es el primer gran objetivo.

Desde lo anímico, el cambio de timón dio resultados pero además, el nuevo rumbo quedó marcado desde lo táctico y lo estratégico. San Martín dejó de lado la línea de tres en el fondo, regresó a los cuatro defensores, se armó mejor en el mediocampo con más marca de visitante y más juego como local y encontró la dupla ofensiva que hasta ahora mejor ha respondido.

HAY EQUIPO EN SAN MARTIN Con este panorama de calma, de opciones para poder pensar mejor todo, San Martín no presentaría mayores variantes ante Colegiales quedando por decidir perfil más ofensivo en el medio con Hachen de titular o más previsiones con Monje adentro. El resto, iría con Díaz Roble en el arco; Nadalín que jugaría por Murillo, Aguilera, Cocca y Zuliani en la defensa; Jaurena, Pelaitay, Hachen o Monje y Seba González en el medio y arriba, Funez con Iachetti.