San Martín: equipo que gana no se toca y ante Colegiales repetirían la formación

En el Verdinegro se calmaron las aguas tras dos triunfos consecutivos y el técnico Alejandro Schiapparelli no tocaría nada.

Cambió el clima interno y externo en San Martín. Los triunfos ante Midland y Quilmes le dieron paz a todos en Concepción y de cara al partido del domingo ante Colegiales, en el Pueblo Viejo no se avizoran cambios ni retoques en la formación Verdinegra.

Si bien queda tiempo y el plantel que conduce Alejandro Schiapparelli recién viajará a Buenos Aires este viernes, en los entrenamientos de la semana todo fue calma y tranquilidad mirando al cotejo del domingo a las 15.

El triunfo ante Quilmes con ese gol de Hernán Zuliani sirvió para perfilar una base que el técnico ya anticipó en su debut ante Midland volviendo a la línea de cuatro en el fondo. Faltaba el rearmado en el mediocampo porque jugó con tres volantes de marca de visitante y ante el Cervecero, optó por más juego con el ingreso de Gabriel Hachen para asociarlo con Sebastián González. Ese perfil más de juego le dio resultados pero el tema está en sostenerlo o volver a tomar más precauciones de marca con el regreso de Monje al dibujo del mediocampo.

Arriba, todo resuelto porque al goleador Nazareno Funez le encontró un socio como Iachetti que además de ser vertical tiene sacrificio en el retroceso y mucha movilidad.

Así el panorama, no se esperan demasiadas novedades en la formación para Colegiales. Díaz Roble es el arquero, en el fondo Murillo y Zuliani son los laterales y la zaga central la arma con Aguilera y Cocca. En el medio, Jaurena y Pelaitay son la marca y el equilibrio, mientras que Hachen y González arman el juego. Mientras que el ataque tiene la dupla Funez-Iachetti en camino a la consolidación.