    • 27 de abril de 2026 - 11:37

    El hincha lo quiere: amplio apoyo para que el "Gringo" Schiapparelli siga como DT de San Martín

    Una encuesta de DIARIO DE CUYO reflejó que más del 65% de los hinchas quiere que el “Gringo” deje de ser interino. Mientras tanto, el DT se mostró dispuesto a seguir y la dirigencia prioriza resolver cuestiones económicas.

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    Por Vanessa Chaparro

    El presente de San Martín en la Primera Nacional empieza a cambiar de tono y tiene nombre propio: Alejandro Schiapparelli. Luego de la victoria frente a Quilmes, que significó la segunda consecutiva en el certamen y la tercera en el campeonato, el entrenador interino sumó argumentos deportivos y también respaldo popular para continuar en el cargo.

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    El triunfo no solo permitió cortar una racha adversa de 63 días sin ganar en Concepción, sino que además trajo alivio en un momento clave del torneo, donde cada punto comienza a ser determinante. En ese contexto, DIARIO DE CUYO realizó un sondeo entre sus lectores para medir la percepción sobre el futuro del entrenador.

    Ante la pregunta “Tras los dos triunfos de San Martín al mando del DT interino Alejandro Schiapparelli, ¿crees que debe continuar como director técnico?”, el 65,7% de los participantes respondió afirmativamente, respaldando la continuidad del “Gringo” al frente del equipo. En tanto, el 34,3% consideró que la dirigencia debería optar por un entrenador con mayor trayectoria en la categoría.

    Qué dijo Alejandro Schiapparelli sobre su continuidad

    Consultado sobre la posibilidad de dejar el interinato y asumir formalmente como DT, Schiapparelli mantuvo la cautela: “Estoy a disposición de lo que digan los dirigentes. Si quieren que siga, seguiré; y si no, aportaré desde donde me toque como siempre lo hice”. Las declaraciones post partido, donde se lo vio visiblemente emocionado, recalcaron el cariño que siente por la institución aunque claro, la decisión pasará por la dirigencia verdinegra.

    Qué dijo Jorge Miadosqui sobre el futuro de Schiapparelli

    Por su parte, el presidente Jorge Miadosqui también se refirió al futuro del entrenador. Si bien dejó en claro su afinidad por el trabajo realizado, puso el foco en la compleja situación institucional. “Me encantaría que siga, como pasó con Antuña. Son del club, lo sienten. Pero tenemos que resolver un problema en la coordinación de fútbol de Reserva e Inferiores que estaban a cargo de él. No estamos buscando técnico, hoy estamos enfocados en resolver problemas importantes como lo económico y financiero”, explicó en declaraciones a Radio Santa Cecilia.

    Así, mientras los resultados acompañan y el respaldo de los hinchas crece, la continuidad de Schiapparelli parece depender no solo de lo futbolístico, sino también de un delicado equilibrio en la estructura del club.

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