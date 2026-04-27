    • 27 de abril de 2026 - 12:02

    Ansilta XK Race: Iglesia volvió a ser el teatro ideal del deporte aventura

    Con gran éxito y participación, finalizó en Iglesia y con Rodeo y Las Flores como referencias, la exigente edición de la prueba Ansilta XK Race.

    Exigencia. Iglesia convocó una vez más al deporte aventura con la Ansilta XK Race.

    Exigencia. Iglesia convocó una vez más al deporte aventura con la Ansilta XK Race.

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    Paisajes. Los bikers de la Ansilta recorrieron senderos sensacionales en Iglesia.

    Paisajes. Los bikers de la Ansilta recorrieron senderos sensacionales en Iglesia.

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    Colorido. Los kayaks de la Ansilta XK Race le pusieron colores a Cuesta del Viento.&nbsp;&nbsp;

    Colorido. Los kayaks de la Ansilta XK Race le pusieron colores a Cuesta del Viento.  

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    Por Ariel Poblete

    Con un excelente nivel competitivo, se desarrolló en nuestro departamento la Ansilta XK Race San Juan 2026, consolidando a Iglesia como sede de eventos de aventura de nivel nacional. Un desafío que recorrió Cuesta del Viento, Las Flores y Rodeo, demostrando que es territorio ideal para el deporte aventura.

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    Durante dos jornadas, deportistas de todo el país recorrieron nuestros paisajes, generando un importante movimiento turístico y económico, con el acompañamiento y auspicio de la Municipalidad de Iglesia.

    Este tipo de eventos siguen posicionando a Iglesia como un destino clave para el turismo deportivo y de aventura. Desde el jueves pasado y hasta la noche misma del sábado, el departamento se convirtió en uno de los teatros ideales para los amantes del deporte aventura.

    Tras la primera reunión con los competidores en la tarde misma del jueves, quedó claro que el fin de semana sería apasionante. El viernes, muy temprano, el complejo Todoviento de Tofa Montaño se convirtió en el primer escenario con la espectacular largada de los kayaks que navegaron en el espejo de Cuesta del Viento. Luego, llegó el momento del MTB y la largada de los competidores en el predio municipal para pasar luego, tras la exigente etapa en las bicicletas, al desafío de recorrer en el trekking todos los senderos de la geografía de Las Flores con su cañadón.

    Una competencia tremenda, con muchas horas de exigencia, se fue coronando en la tarde del sábado con la llegada a Rodeo para luego, en el Polideportivo Municipal, hacer la entrega de los premios y dejar confirmada la próxima edición de la Ansilta XK Race que encontró en Iglesia un teatro ideal.

    RESULTADOS EN IGLESIA

    Elite: 1° San Juan Aventura / Suico San Juan – 3° Dientes de Leche VLA

    Desafío Caballeros: 1° Infinit Box San Rafael – 2° Sal Gruesa y San Juan – 3° Salvajes ATRB Icon Sock Bs. As.

    Desafío Mixto: 1° SLX Castelar – 2° Bull San Juan Aventura – 3° Sin Rumbo San Juan

    Challenge Mixto: 1° Treino Bs. As. – 2° Sanjurjo Xtreme San Luis – 3° Musphay Bs. As.

    Challenge Caballeros: 1° Ezequiel Nadalez – 2° Decathlon Castelar – 3° Juan M. Rodríguez

    Aventura Mixto: 1° Nuevo Cuyo – 2° MB Orienta Córdoba – 3° Vieja Loca San Luis

    Aventura Caballeros: 1° Transierras Fósil – 2° La Pampa Strong – 3° Lulú Team

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