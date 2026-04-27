Ansilta XK Race: Iglesia volvió a ser el teatro ideal del deporte aventura

Con gran éxito y participación, finalizó en Iglesia y con Rodeo y Las Flores como referencias, la exigente edición de la prueba Ansilta XK Race.

Colorido. Los kayaks de la Ansilta XK Race le pusieron colores a Cuesta del Viento.

Con un excelente nivel competitivo, se desarrolló en nuestro departamento la Ansilta XK Race San Juan 2026, consolidando a Iglesia como sede de eventos de aventura de nivel nacional. Un desafío que recorrió Cuesta del Viento, Las Flores y Rodeo, demostrando que es territorio ideal para el deporte aventura.

Durante dos jornadas, deportistas de todo el país recorrieron nuestros paisajes, generando un importante movimiento turístico y económico, con el acompañamiento y auspicio de la Municipalidad de Iglesia.

Este tipo de eventos siguen posicionando a Iglesia como un destino clave para el turismo deportivo y de aventura. Desde el jueves pasado y hasta la noche misma del sábado, el departamento se convirtió en uno de los teatros ideales para los amantes del deporte aventura.

Tras la primera reunión con los competidores en la tarde misma del jueves, quedó claro que el fin de semana sería apasionante. El viernes, muy temprano, el complejo Todoviento de Tofa Montaño se convirtió en el primer escenario con la espectacular largada de los kayaks que navegaron en el espejo de Cuesta del Viento. Luego, llegó el momento del MTB y la largada de los competidores en el predio municipal para pasar luego, tras la exigente etapa en las bicicletas, al desafío de recorrer en el trekking todos los senderos de la geografía de Las Flores con su cañadón.

Una competencia tremenda, con muchas horas de exigencia, se fue coronando en la tarde del sábado con la llegada a Rodeo para luego, en el Polideportivo Municipal, hacer la entrega de los premios y dejar confirmada la próxima edición de la Ansilta XK Race que encontró en Iglesia un teatro ideal.