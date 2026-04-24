Iglesia ya vive la adrenalina de la Ansilta XK Race 2026

Este viernes desde el complejo Todoviento de Iglesia se puso en marcha la exigente prueba al pie de la cordillera.

Imponente. En Cuesta del Viento, se largó la Ansilta XK Race que tiene a Iglesia como escenario.

Iglesia es deporte aventura. Con un escenario privilegiado, este viernes se puso en marcha la Ansilta XK Race 2026 que pone a prueba todas las habilidades, además de la resistencia física y mental de los competidores.

El desafío largó a primeras horas de la mañana desde el complejo Todoviento en la costa del Dique Cuesta del Viento, ofreciendo un panorama sensacional con todos los kayaks navegando. Luego fue el momento del MTB y para cerrar, las travesías de Trekking.

Las distancias (Trk+Mtb+Kayak): 180 para ELITE / 160km para DESAFÍO-PRO / 120 km en 2 etapas para Categorías AVENTURA / 80km Categoria CHALLLENGE ( KAYAK + TREKKING)

Los tiempos de carrera no son cortos. Para todas las categorías se calcula 24hs para los primeros y 36hs para los últimos. Por lo que en la mañana de este sábado se estará terminando esta edición en suelo sanjuanino.

LAS CATEGORIAS Categoría 1: ELITE MIXTO 180km