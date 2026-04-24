    • 24 de abril de 2026 - 12:58

    Iglesia ya vive la adrenalina de la Ansilta XK Race 2026

    Este viernes desde el complejo Todoviento de Iglesia se puso en marcha la exigente prueba al pie de la cordillera.

    Imponente. En Cuesta del Viento, se largó la Ansilta XK Race que tiene a Iglesia como escenario.

    Imponente. En Cuesta del Viento, se largó la Ansilta XK Race que tiene a Iglesia como escenario.

    Foto:

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    Por Ariel Poblete

    Iglesia es deporte aventura. Con un escenario privilegiado, este viernes se puso en marcha la Ansilta XK Race 2026 que pone a prueba todas las habilidades, además de la resistencia física y mental de los competidores.

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    El desafío largó a primeras horas de la mañana desde el complejo Todoviento en la costa del Dique Cuesta del Viento, ofreciendo un panorama sensacional con todos los kayaks navegando. Luego fue el momento del MTB y para cerrar, las travesías de Trekking.

    Las distancias (Trk+Mtb+Kayak): 180 para ELITE / 160km para DESAFÍO-PRO / 120 km en 2 etapas para Categorías AVENTURA / 80km Categoria CHALLLENGE ( KAYAK + TREKKING)

    Los tiempos de carrera no son cortos. Para todas las categorías se calcula 24hs para los primeros y 36hs para los últimos. Por lo que en la mañana de este sábado se estará terminando esta edición en suelo sanjuanino.

    LAS CATEGORIAS

    Categoría 1: ELITE MIXTO 180km

    • Categoría 2: ELITE CABALLEROS 180km

    • Categoría 3: DESAFÍO-PRO MIXTOS 160km

    • Categoría 4: DESAFÍO-PRO CABALLEROS 160km

    • Categoría 5: AVENTURA MIXTOS - 1 a 2 integrantes. - 2 etapas - 120km

    • Categoría 6: AVENTURA CABALLEROS - 1 a 2 integrantes. - 2 etapas - 120km

    • Categoría 7: Challenge - 1 a 2 Integrantes - 2 ETAPAS - 80KM

    EL CRONOGRAMA

    Viernes 24 Abril

    • 8hs Largada Categoría Aventura

    • Carrera full day.

    • Stop nocturno solo para categorías Aventura 120k

    Sábado 25 Abril:

    • 6am 2da Largada de categorías Aventura

    • Llegadas todo el día en Rodeo

    • Por la tarde/noche: entrega de primeros.

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