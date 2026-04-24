El sanjuanino Manuel Cúneo Camargo jugará el Rugby Championship M20–2026

El jugador sanjuanino surgido del SJRC de Santa Lucía, formará parte de Los Pumitas en Sudáfrica desde el lunes 27 de abril.

Los Pumitas incluyeron al sanjuanino Manuel Cúneo Camargo en la nómina de jugadores para disputar el Rugby Championship M20 – 2026. La competencia internacional se disputará en Sudáfrica desde el 27 de abril al 09 de mayo. Un logro más para el semillero de San Juan en el mapa nacional.

Para el primera línea formado en la cantera del San Juan Rugby Club de Santa Lucía, esta convocatoria significa el mayor desafío de su corta, pero ascendente carrera deportiva. Hace tiempo que está en el radar de los seleccionados nacionales de la Unión Argentina de Rugby. Además, este año fue incorporado a Capibaras XV, la franquicia de Rosario, Santa Fe, que disputa el Súper Rugby Américas en curso.

El Rugby Championship 2026 para la categoría masculina Sub 20 será la tercera edición de este torneo, que organiza el clan SANZAAR. Esta organización está integrada por Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Argentina, las cuatro potencias del rugby en el hemisferio sur. Los partidos se jugarán en el estadio Nelson Mandela Bay, ubicado en la ciudad Gqeberha. Argentina debutará el lunes 27 ante los sudafricanos (11:10 horas), luego jugará frente a los neozeolandeses el 03 de mayo (9:00) y cerrará el 09 de mayo ante los australianos (9:00). Todos los partidos serán televisados para nuestro país a través de la plataforma Disney+ Premium.