    • 18 de abril de 2026 - 08:17

    Absuelven a un mozo y feriante sanjuanino acusado de abusar a su cuñada de 11 años

    El joven de 21 años, que trabajaba como mozo en un reconocido restaurante y productora de eventos, quedó en libertad tras el fallo del tribunal.

    El acusado, un moro y feriante de San Juan, fue absuelto por unanimidad por el tribunal. Imagen creada con IA.&nbsp;

    El acusado, un moro y feriante de San Juan, fue absuelto por unanimidad por el tribunal. Imagen creada con IA. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un tribunal resolvió absolver a un joven de 21 años, que se desempeñaba como mozo y feriante, quien había sido acusado de abusar sexualmente de su cuñada de 11 años. Un tribunal decidió absolverlo por el beneficio de la duda, de forma unánime.

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    Juicio y absolución para un sanjuanino

    Como consecuencia, esto determinó su inmediata liberación tras permanecer detenido desde agosto de 2025. En la defensa del imputado, que trabajaba en un reconocido restaurante sanjuanino, estuvieron los abogados Mario Padilla y Mario Morán.

    El fallo fue dictado por un cuerpo integrado por la jueza Mónica Lucero, en carácter de presidenta, junto a los vocales Federico Rodríguez y Sergio López Martí. Según trascendió, los magistrados consideraron que no existían pruebas suficientes para sostener una condena penal.

    Por su parte, desde el ámbito judicial aguardan la publicación de los fundamentos de la sentencia, prevista para el próximo 28 de abril. Este punto será clave, ya que la fiscal Valentina Bucciarelli, quien había solicitado una pena de 16 años de prisión efectiva, podría avanzar con una impugnación del veredicto.

    La causa se inició en agosto del año pasado, cuando la menor relató en su escuela situaciones de abuso, lo que derivó en la intervención de la Justicia.

    De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido en el ámbito familiar, aprovechando la relación del acusado con una hermana de la víctima. En ese contexto, el joven solía permanecer en la vivienda, donde, según el testimonio de la niña, se habrían producido tocamientos indebidos.

    Durante el juicio, se analizó el relato de la menor junto con pericias e informes profesionales. El abogado Morán cuestionó los informes psicológicos y señaló que las pericias del médico legista no encontraron lesiones en la nena. Por otro lado, resaltó que los testimonios de los abuelos de la víctima fueron contradictorios, en cuanto al relato de los hechos.

    Sin embargo, el tribunal concluyó que no se logró acreditar el delito con el grado de certeza necesario para una condena, lo que derivó en la absolución.

    La resolución no cierra definitivamente el caso, ya que la fiscalía evalúa los pasos a seguir una vez que se conozcan los argumentos completos del fallo, en una instancia que será determinante para el futuro del expediente.

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