Escándalo en Misiones: detuvieron a un policía acusado de robarle tarjetas de crédito a un preso

Las cámaras de seguridad de los comercios de Misiones lo delataron. El agente tenía la obligación de custodiar las pertenencias de los detenidos.

Un verdadero escándalo sacudió a la Policía de Misiones en las últimas horas. Un agente de la fuerza fue detenido y separado de su cargo en forma preventiva, luego de que una investigación interna confirmara que le robó la tarjeta de crédito a un hombre que se encontraba alojado en los calabozos para realizar diversas compras en comercios locales.

El insólito episodio ocurrió en la Comisaría Decimonovena de la ciudad de Posadas. Según confirmaron fuentes del caso, la víctima fue un hombre de 45 años que permaneció arrestado de manera transitoria por una causa contravencional.

Al momento de ingresar a la dependencia, el detenido entregó sus efectos personales a la guardia bajo la modalidad de resguardo, un procedimiento estricto que obliga a los uniformados a custodiar billeteras, documentos y teléfonos hasta que el ciudadano recupere la libertad. Sin embargo, los valores no estuvieron seguros.

El damnificado fue excarcelado el pasado 31 de mayo. Al revisar el inventario de sus pertenencias antes de retirarse, advirtió de inmediato el faltante de uno de sus plásticos bancarios. Frente a la irregularidad, el vecino decidió asentar la denuncia penal, lo que dio inicio a una causa judicial y a una auditoría exprés por parte de la Dirección de Asuntos Internos.

El hilo que descubrió al “llavero” El avance de la pesquisa fue veloz gracias al rastreo de los movimientos financieros. Los investigadores de la fuerza y los funcionarios judiciales solicitaron el resumen de la tarjeta e identificaron con precisión quirúrgica las operaciones sospechosas, delimitando los horarios y los locales comerciales donde se utilizaron los fondos.