    • 20 de julio de 2026 - 09:11

    Tragedia: dos muertos en un choque frontal; las identidades

    La colisión involucró a un Volkswagen Polo y un Ford Ka.

    Tragedia: dos muertos en un choque frontal; las identidades

    Tragedia: dos muertos en un choque frontal; las identidades

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    Una colisión frontal ocurrida sobre la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Puerto Libertad, en Misiones, dejó como saldo dos fallecidos y una mujer gravemente herida. Como consecuencia del impacto fallecieron Jonathan Suárez y Carlos Gabriel Ziegler, mientras que Antonela Lina R. (31) sufrió una fractura en la pierna derecha y permanece internada.

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    Voceros que intervinieron en el trágico suceso indicaron que el siniestro se produjo cerca de las 22 del domingo. En ese contexto, efectivos de la Unidad Regional V fueron requeridos por un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.600.

    Al llegar al lugar, constataron la colisión entre un Volkswagen Polo y un Ford Ka. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Volkswagen, Jonathan Suárez de 43 años falleció en el lugar, mientras que su acompañante, Antonela Lina R. (31), fue asistida y trasladada para recibir atención médica.

    En tanto, el conductor del Ford Ka, Carlos Gabriel Ziegler de 43 años quedó atrapado en el habitáculo y también perdió la vida como consecuencia de las lesiones sufridas.

    De acuerdo con el examen médico, la mujer presentó una fractura de tibia y peroné derechos, por lo que permanece bajo tratamiento. En el lugar trabajaron efectivos de la División Policía Científica, el médico policial y demás dependencias intervinientes. Por disposición del Juzgado competente, los vehículos fueron secuestrados para las pericias correspondientes, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familiares para su velatorio e inhumación.

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