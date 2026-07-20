Tragedia: dos muertos en un choque frontal; las identidades

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Una colisión frontal ocurrida sobre la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Puerto Libertad, en Misiones, dejó como saldo dos fallecidos y una mujer gravemente herida. Como consecuencia del impacto fallecieron Jonathan Suárez y Carlos Gabriel Ziegler, mientras que Antonela Lina R. (31) sufrió una fractura en la pierna derecha y permanece internada.

Voceros que intervinieron en el trágico suceso indicaron que el siniestro se produjo cerca de las 22 del domingo. En ese contexto, efectivos de la Unidad Regional V fueron requeridos por un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.600.

Al llegar al lugar, constataron la colisión entre un Volkswagen Polo y un Ford Ka. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Volkswagen, Jonathan Suárez de 43 años falleció en el lugar, mientras que su acompañante, Antonela Lina R. (31), fue asistida y trasladada para recibir atención médica.

En tanto, el conductor del Ford Ka, Carlos Gabriel Ziegler de 43 años quedó atrapado en el habitáculo y también perdió la vida como consecuencia de las lesiones sufridas.