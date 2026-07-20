Tragedia: dos muertos en un choque frontal; las identidades

Una colisión frontal ocurrida sobre la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Puerto Libertad, en Misiones, dejó como saldo dos fallecidos y una mujer gravemente herida. Como consecuencia del impacto fallecieron Jonathan Suárez y Carlos Gabriel Ziegler, mientras que Antonela Lina R. (31) sufrió una fractura en la pierna derecha y permanece internada.
Voceros que intervinieron en el trágico suceso indicaron que el siniestro se produjo cerca de las 22 del domingo. En ese contexto, efectivos de la Unidad Regional V fueron requeridos por un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.600.
Al llegar al lugar, constataron la colisión entre un Volkswagen Polo y un Ford Ka. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Volkswagen, Jonathan Suárez de 43 años falleció en el lugar, mientras que su acompañante, Antonela Lina R. (31), fue asistida y trasladada para recibir atención médica.
En tanto, el conductor del Ford Ka, Carlos Gabriel Ziegler de 43 años quedó atrapado en el habitáculo y también perdió la vida como consecuencia de las lesiones sufridas.
De acuerdo con el examen médico, la mujer presentó una fractura de tibia y peroné derechos, por lo que permanece bajo tratamiento. En el lugar trabajaron efectivos de la División Policía Científica, el médico policial y demás dependencias intervinientes. Por disposición del Juzgado competente, los vehículos fueron secuestrados para las pericias correspondientes, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familiares para su velatorio e inhumación.