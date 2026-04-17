Apareció con vida el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

El adolescente de 15 años fue hallado este viernes por la mañana, aunque aún no se difundieron detalles sobre su estado ni las circunstancias de su aparición.

Este viernes apareció el adolescente que había desaparecido el martes.

Luego de tres días de intensa incertidumbre y búsqueda, este viernes por la mañana apareció E.D.C.C, el joven sanjuanino de 15 años que era buscado desde el pasado martes 14 de abril. El adolescente había sido visto por última vez alrededor de las 22, cuando salió de su vivienda ubicada en las inmediaciones de Vidart y calle Quiroga.

Desde ese momento, no se había tenido ningún tipo de información sobre su paradero, lo que generó preocupación en su entorno familiar y en la comunidad.

Durante las jornadas posteriores a su desaparición, se activaron mecanismos de búsqueda y difusión para dar con su ubicación, mientras crecían la angustia y el pedido de colaboración por parte de allegados.