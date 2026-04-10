    • 10 de abril de 2026 - 22:51

    Conmoción: qué reveló la autopsia de Maitena, la joven hallada sin vida

    El caso de Maitena conmueve al país: la autopsia confirmó la causa de muerte y la Justicia investiga las circunstancias.

    El caso en Merlo conmociona y la investigación apunta al análisis del celular.

    El caso en Merlo conmociona y la investigación apunta al análisis del celular.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de Maitena, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Merlo, Buenos Aires, generó un fuerte impacto social. En el marco de una investigación judicial por la muerte de una menor en Buenos Aires, la autopsia confirmó que falleció por asfixia mecánica por ahorcadura, mientras se analizan las circunstancias del hecho.

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    El cuerpo de Maitena Luz Rojas Garófalo fue hallado en la localidad bonaerense de General Las Heras tras varias horas de búsqueda. Según los primeros resultados periciales, no se detectó intervención de terceros, lo que refuerza la principal hipótesis de suicidio.

    Maitena: qué dicen las pericias

    El informe forense indicó que la data de muerte es de entre 24 y 36 horas previas a la autopsia, realizada a las 9 de la mañana, lo que ubica el fallecimiento entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

    Además, los especialistas realizaron pericias complementarias toxicológicas y anatomopatológicas, cuyos resultados serán clave para completar el cuadro de la investigación.

    Uno de los elementos que cobró relevancia en la causa fue el hallazgo de nueve cartas manuscritas, junto con correos electrónicos programados, lo que indicaría una posible planificación previa por parte de la adolescente.

    Mientras tanto, la comunidad de Merlo expresó su dolor con un emotivo homenaje frente a la escuela a la que asistía. Familiares, amigos y docentes realizaron una suelta de globos, en una escena marcada por la emoción, el silencio y el pedido de concientización.

    La causa continúa en investigación para esclarecer todos los detalles del caso, mientras el entorno de la joven intenta procesar una pérdida que impacta profundamente en toda la comunidad educativa y social.

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