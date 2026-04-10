Conmoción: qué reveló la autopsia de Maitena, la joven hallada sin vida

El caso de Maitena conmueve al país: la autopsia confirmó la causa de muerte y la Justicia investiga las circunstancias.

El caso en Merlo conmociona y la investigación apunta al análisis del celular.

La muerte de Maitena, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Merlo, Buenos Aires, generó un fuerte impacto social. En el marco de una investigación judicial por la muerte de una menor en Buenos Aires, la autopsia confirmó que falleció por asfixia mecánica por ahorcadura, mientras se analizan las circunstancias del hecho.

El cuerpo de Maitena Luz Rojas Garófalo fue hallado en la localidad bonaerense de General Las Heras tras varias horas de búsqueda. Según los primeros resultados periciales, no se detectó intervención de terceros, lo que refuerza la principal hipótesis de suicidio.

Maitena: qué dicen las pericias El informe forense indicó que la data de muerte es de entre 24 y 36 horas previas a la autopsia, realizada a las 9 de la mañana, lo que ubica el fallecimiento entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Además, los especialistas realizaron pericias complementarias toxicológicas y anatomopatológicas, cuyos resultados serán clave para completar el cuadro de la investigación.

Uno de los elementos que cobró relevancia en la causa fue el hallazgo de nueve cartas manuscritas, junto con correos electrónicos programados, lo que indicaría una posible planificación previa por parte de la adolescente.