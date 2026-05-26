Conmoción: murió un fotógrafo durante un evento deportivo

Si bien se activó un protocolo por código rojo, desde el hospital confirmaron su deceso.

Un trágico hecho conmocionó el desarrollo del Sur Trail este domingo 24 en Río Negro. Un fotógrafo se desvaneció mientras presenciaba la carrera y, si bien fue trasladado en código rojo al hospital, los profesionales médicos confirmaron su deceso.

Según informó el comisario José González a Diario RÍO NEGRO, todo ocurrió en horas de la mañana en las bardas de Paso Córdoba, a la altura del kilómetro 124 de la Ruta 6.

Allí, un hombre de 55 años, quien según las primeras informaciones estaba sacando fotos del evento de forma particular, se desvaneció de forma repentina, por lo que intervino inmediatamente una ambulancia privada del lugar.

Sin embargo, los profesionales detectaron que estaba en grave estado y fue trasladado en código rojo hacia el hospital de Roca. Cerca del mediodía, desde el nosocomio informaron sobre su deceso. Las autoridades indicaron que desde Fiscalía intervienen para determinar las circunstancias del fallacimiento.

Murió un hombre mientras viajaba a Allen este domingo Otro trágico suceso ocurrió en el Alto Valle este domingo cuando un hombre se dirigía a Allen, aparentemente para presenciar el evento por el aniversario de la localidad.