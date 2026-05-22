    • 22 de mayo de 2026 - 10:07

    Conmoción por la muerte de una nena de 5 años tras descompensarse en el jardín

    Se desvaneció dentro de un baño de la institución educativa. Esperan los resultados de la autopsia para conocer la causa del fallecimiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nena de cinco años murió este jueves luego de descompensarse en el jardín de infantes Raíces y Alas, ubicado en la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo.

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    La pequeña, identificada como Nazarena Fernández, fue encontrada inconsciente dentro de un baño por una docente y, pese a las maniobras de reanimación y al traslado de urgencia a una clínica, los médicos confirmaron su fallecimiento. La Justicia espera ahora los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte.

    Cómo fue el dramático episodio en el jardín de infantes

    Según publicó el portal Primer Plano, la nena le pidió permiso a su maestra para ir al baño y la docente la acompañó. Minutos después, al advertir que demoraba en salir y no respondía, la mujer abrió la puerta y encontró a la menor inconsciente, tirada junto al inodoro.

    En medio de la desesperación, docentes de la institución comenzaron a realizarle maniobras de RCP mientras se daba aviso al 911 y se solicitaba una ambulancia.

    La nena fue trasladada de urgencia a la clínica San Juan Bautista, donde continuaron los intentos de reanimación. Sin embargo, cerca de una hora después, los médicos constataron el fallecimiento.

    De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, la menor podría haber sufrido una muerte súbita o una falla cardíaca no detectada previamente, aunque los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer qué ocurrió.

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