    • 18 de mayo de 2026 - 08:49

    Conmoción por la muerte de una adolescente de 14 años: la tragedia que se llevó la vida de Yanise Aceval

    Un hombre de 64 años, conductor de un auto, en la mira de la Justicia.

    Conmoción por la muerte de una adolescente de 14 años: la tragedia que se llevó la vida de Yanise Aceval

    Conmoción por la muerte de una adolescente de 14 años: la tragedia que se llevó la vida de Yanise Aceval

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    La tragedia tuvo lugar anoche en Puerto Leoni, donde una adolescente originaria de la comunidad mbya guaraní Coen Ju, de Ruiz de Montoya, Misiones, murió al ser embestida por auto sobre la ruta nacional 12. La víctima fue identificada como Yanise Aceval, de 14 años.

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    De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, el suceso se produjo cerca de las 23 horas, a la altura del kilómetro 1445, de la arteria nacional. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Área de Jardín América, donde ingresó sin signos vitales y pese a las maniobras de reanimación se confirmó su deceso minutos después.

    El siniestro involucró a un automóvil Fiat Gran Siena, conducido por Hugo E., de 64 años. Por causas que son materia de investigación, el vehículo impactó contra la menor cuando esta se encontraba sobre la cinta asfáltica.

    El médico policial de turno diagnosticó que la adolescente presentaba politraumatismos de extrema gravedad, con traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas y otras lesiones severas.

    En el lugar trabajó personal de Policía Científica realizando las pericias técnico-legales correspondientes. Por disposición judicial, el rodado fue secuestrado y el cuerpo de la menor fue entregado al cacique Víctor A., para el velatorio y posterior inhumación.

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