VIDEO: iba en una moto, lo atropellaron, fue golpeado por un vecino y murió

La Justicia investiga la muerte de un adolescente de 15 años que falleció en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas. El chico fue atropellado en Chascomús cuando viajaba como acompañante en una moto y después, mientras era asistido por personal de una ambulancia, fue golpeado salvajemente por un vecino. Falleció 48 horas después en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires al que fue trasladado. Ayer, su familia realizó una marcha para reclamar avances en la causa.

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“Todavía no se determinaron las causas que provocaron la muerte de Kevin Martínez , de 15 años. Es probable que haya muerto por las heridas que sufrió en el accidente y no por los golpes que le dio el vecino”, explicaron calificadas fuentes judiciales.

El ataque a Martínez fue filmado por otro vecino que fue testigo de los hechos y fue presentado por la familia de la víctima cuando hizo la denuncia. La familia denunció, además, malos tratos de parte del personal policial y de la patrulla municipal que intervino tras el siniestro vial y el incidente posterior.

“Después del choque, el personal de la ambulancia lo estabilizó. Lo dejó sentado en el cordón, gritando por su pierna [sufrió fracturas]. La policía lo esposó y lo trató de mala manera. Uno le puso la rodilla sobre el pecho”, dijo Romina, la madre del adolescente fallecido.

En el momento en que la policía tenía reducido al menor, se acercó un vecino y comenzó a golpearlo de forma salvaje, ante la pasividad de todos los presentes: personal policial, médico y de la patrulla municipal.

Embed CHASCOMÚS: UN CHICO DE 15 AÑOS CHOCÓ, LO ATACARON ANTES DE SUBIRLO A LA AMBULANCIA Y MURIÓ



Kevin Martínez, de 15 años, murió luego de sufrir un accidente en moto y ser brutalmente golpeado por un vecino mientras esperaba ser trasladado en ambulancia en Chascomús. El ataque quedó… pic.twitter.com/M7NCzpSEvn — Clarín (@clarincom) May 19, 2026

La familia reclama justicia

“Fue un homicidio de la peor manera. Hubo una responsabilidad policial, que lo esposó y lo dejó ahí. No tengo dudas de que es un homicidio agravado; después veremos la participación criminal de cada una de las personas que estuvo en el lugar. Lo dejaron indefenso ante la situación y la acción de Leonardo Marcelino, que le pisó el cuello y después le pegó reiteradamente en la sien. La causa de muerte fueron los golpes de Marcelino”, dijo el abogado José Equiza, que representa a la familia del chico muerto.

La moto en la que circulaba como acompañante Martínez tenía pedido de secuestro desde el sábado 9 de este mes porque había sido denunciado su robo.

La investigación de la muerte de Martínez está a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Chascomús, dependiente de la Fiscalía General de Dolores.

“Marcelino tiene antecedentes. Hace un mes fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 por abuso sexual; no estaba preso porque la defensa recurrió la sentencia", afirmó Equiza.

image La familia reclama Justicia.

Respecto de la actuación del personal policial y médico, Equiza explicó: “Es inexplicable. Voy a pedir un grado de participación criminal, ya sea para los de la ambulancia, el personal policial y de la patrulla municipal. Hubo una red de complicidades. Si hubiesen actuado como era debido, esto no hubiera pasado. Las pruebas y los videos son claros”.

Según la madre del adolescente muerto, los médicos que atendieron a su hijo le dijeron que el chico tuvo muerte cerebral y que la situación era irreversible. Falleció el jueves pasado, 48 horas después del accidente y del ataque a golpes.

image El momento en que el adolescente es golpeado.

La moto en la que circulaba Martínez era conducida por un chico al que conocía de la escuela.

“Yo no conocía a la persona con la que Kevin iba en la moto. Hay una mamá que va a ocuparse de lo de su hijo. Mi hijo estaba circulando en una moto y tuvo un accidente. Nunca tuvo una entrada en la comisaría. No tenía antecedentes”, afirmó Romina.

Una de las hermanas de Kevin dijo: “Mi hermano era una luz. Se levantaba todos los días a las 7 para ir a la escuela. Kevin podría haber elegido un camino malo, pero decidía quedarse en casa. Jamás se lo llevaron en un patrullero, jamás lo encontraron robando nada”.

El incidente vial ocurrió el 12 de este mes en Quintana y Jacarandá, Chascomús. Kevin iba como acompañante de una moto Honda XR150 conducida por Sebastián M., de 17 años. El vehículo en el que circulaban los dos adolescentes chocó contra un Ford Ka manejado por una joven de 25 años.

Este lunes a la tarde, familiares y amigos de Kevin marcharon desde su casa hasta la comisaría de Chascomús para pedir justicia.