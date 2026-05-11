    • 11 de mayo de 2026 - 21:15

    Murió un futbolista de Ullum tras recibir una descarga eléctrica de una máquina cortadora de fiambre

    Tenía 29 años y murió tras electrocutarse mientras manipulaba una máquina cortadora de fiambre. La noticia generó conmoción en clubes del fútbol local.

    assssss
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven futbolista falleció este lunes después de recibir una descarga eléctrica. Se trata de César Fernando Vedia, joven futbolista de 29 años que supo dejar su huella en distintos equipos del departamento Ullum.

    Leé además

    Su bebé murió atragantado con una uña postiza y la Justicia descartó una muerte violenta. (Foto: Facebook Luly Saucedo)

    Bebé que murió atragantado con una uña postiza: la decisión que tomó la Justicia sobre la mamá
    murio una bebe que tenia el 95% de su sangre contaminada con cocaina

    Murió una bebé que tenía el 95% de su sangre contaminada con cocaína

    De acuerdo a fuentes policiales, el hecho ocurrió este lunes por la tarde, cuando Vedia se encontraba manipulando una máquina cortadora de fiambre y recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte. Tras el accidente Vedia fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos constataron su fallecimiento.

    El "Chueco" dejó de su marca en el fútbol ullunero

    Conocido en el ambiente futbolero como “Chueco”, Vedia vistió las camisetas de Juventud Ullunera, San Lorenzo de Ullum y Barrio Colón, entre otros clubes en los que construyó amistades y compartió numerosos momentos deportivos.

    La noticia causó una fuerte conmoción entre familiares, compañeros y allegados, quienes comenzaron a despedirlo a través de emotivos mensajes en redes sociales. Clubes, futbolistas y amigos expresaron públicamente su tristeza y acompañaron a la familia en este difícil momento.

    Desde distintas instituciones deportivas también hicieron llegar sus condolencias y recordaron a Vedia con palabras de afecto, destacando el respeto y el vínculo que había logrado construir a lo largo de su trayectoria en el fútbol sanjuanino.

    Embed

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    un hombre manejaba alcoholizado con sus seis hijos, fue detenido y una policia termino amamantando a su bebe

    Un hombre manejaba alcoholizado con sus seis hijos, fue detenido y una policía terminó amamantando a su bebé

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa. 

    Alcohol al volante: manejaba con casi el cuádruple de alcohol permitido, chocó y destrozó dos autos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    MarianaDaniela Páez y NilsonMolina durante la audiencia de este lunes.

    Caso Evelyn Esquivel: imputaron a los dos amigos que viajaban en el auto por homicidio culposo y encubrimiento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El gorro del detenido quedó enganchado en el alambre de la medianera. El intento de robo ocurrió en Chimbas. 

    Chimbas: entró a robar a una casa, quedó enganchado con un alambre y cuando quiso escapar fue golpeado brutalmente por los vecinos

    Por Redacción Diario de Cuyo