Murió un futbolista de Ullum tras recibir una descarga eléctrica de una máquina cortadora de fiambre

Tenía 29 años y murió tras electrocutarse mientras manipulaba una máquina cortadora de fiambre. La noticia generó conmoción en clubes del fútbol local.

Un joven futbolista falleció este lunes después de recibir una descarga eléctrica. Se trata de César Fernando Vedia, joven futbolista de 29 años que supo dejar su huella en distintos equipos del departamento Ullum.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho ocurrió este lunes por la tarde, cuando Vedia se encontraba manipulando una máquina cortadora de fiambre y recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte. Tras el accidente Vedia fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos constataron su fallecimiento.

El "Chueco" dejó de su marca en el fútbol ullunero Conocido en el ambiente futbolero como “Chueco”, Vedia vistió las camisetas de Juventud Ullunera, San Lorenzo de Ullum y Barrio Colón, entre otros clubes en los que construyó amistades y compartió numerosos momentos deportivos.

La noticia causó una fuerte conmoción entre familiares, compañeros y allegados, quienes comenzaron a despedirlo a través de emotivos mensajes en redes sociales. Clubes, futbolistas y amigos expresaron públicamente su tristeza y acompañaron a la familia en este difícil momento.

Desde distintas instituciones deportivas también hicieron llegar sus condolencias y recordaron a Vedia con palabras de afecto, destacando el respeto y el vínculo que había logrado construir a lo largo de su trayectoria en el fútbol sanjuanino.