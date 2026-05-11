    • 11 de mayo de 2026 - 17:16

    Caso Evelyn Esquivel: imputaron a los dos amigos que viajaban en el auto por homicidio culposo y encubrimiento

    La jueza Celia Maldonado hizo lugar al pedido del fiscal Sebastián Gómez y abrió una investigación de seis meses contra Nilson Molina y Mariana Daniela Páez Atencio por el siniestro ocurrido en El Encón.

    MarianaDaniela Páez y NilsonMolina durante la audiencia de este lunes.

    Mariana Daniela Páez y Nilson Molina durante la audiencia de este lunes.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La causa judicial por la muerte de Evelyn Esquivel sumó este lunes un nuevo capítulo con la formalización de la acusación contra las dos personas que viajaban junto a la joven en el Peugeot 208 que volcó en la Ruta 20, en la zona de El Encón, departamento 25 de Mayo.

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    La audiencia en la Justicia

    Durante la audiencia realizada este lunes, la jueza Celia Maldonado avaló el pedido del fiscal Sebastián Gómez y dispuso un plazo de seis meses de investigación penal preparatoria para avanzar en el esclarecimiento del hecho ocurrido el pasado 12 de enero.

    En ese marco, quedaron imputados Nilson Molina, oriundo de Córdoba, y Mariana Daniela Páez Atencio, de San Juan, ambos señalados como amigos de la víctima.

    Según la acusación presentada por Fiscalía, Molina fue imputado por el delito de homicidio culposo, al considerar que habría sido quien conducía el vehículo al momento del vuelco. Si bien ese punto aún deberá confirmarse durante la investigación, desde el Ministerio Público sostienen que existen elementos de prueba que apuntan en esa dirección.

    Por otro lado, Páez Atencio fue imputada por encubrimiento. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la mujer habría brindado declaraciones posteriores al siniestro con el objetivo de ocultar cómo sucedieron realmente los hechos.

    A pesar de las imputaciones, ambos continuarán en libertad mientras avanza el proceso judicial, aunque deberán cumplir con una serie de medidas impuestas por la Justicia.

    El caso de Evelyn Esquivel

    El caso tuvo gran repercusión debido a la gravedad del episodio y al desenlace fatal de Evelyn Esquivel, quien permaneció internada durante más de un mes tras sufrir severas lesiones en el accidente y finalmente falleció el 17 de febrero.

    El siniestro vial ocurrió cerca de las 6:30 del 12 de enero, a la altura del kilómetro 443 de la Ruta 20. El automóvil en el que viajaban los tres ocupantes volcó por causas que todavía son materia de investigación.

    Desde un primer momento, la familia de la joven cuestionó la demora en la asistencia, ya que el hecho ocurrió en una zona inhóspita y con escasa visibilidad, lo que habría dificultado la llegada de auxilio inmediato.

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