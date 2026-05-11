    • 11 de mayo de 2026 - 15:03

    Julio De Vido obtuvo la prisión domiciliaria y dejará la cárcel de Ezeiza

    La Cámara de Casación aceptó un pedido del exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, que tiene 76 años y múltiples patologías crónicas.

    Julio De Vido obtuvo la prisión domiciliaria.

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    La Cámara Federal de Casación le concedió la prisión domiciliaria a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, que tiene 76 años y múltiples patologías de salud que son crónicas y requieren controles constantes, según precisó el tribunal al fundamentar su decisión.

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    De Vido está preso en la cárcel de Ezeiza, donde cumple su condena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, caso en el que fue declarado culpable del delito de fraude al Estado, como partícipe necesario de la maniobra.

    La sala III de la Casación dictó el fallo que le dio la prisión domiciliaria con los votos de los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci. Hizo lugar a un pedido de la defensa de De Vido y le encomendó al juez de ejecución que establezca controles periódicos y disponga las reglas que deberá cumplir el exfuncionario.

    En cuanto al cuadro médico de De Vido, los jueces detallaron que requiere controles clínicos especializados, dieta adecuada, administración permanente de medicación e infraestructura sanitaria idónea. También tuvieron en cuenta -relataron- que recientemente padeció un episodio cardíaco y que fue calificado por los expertos como un paciente de alto riesgo cardiovascular.

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