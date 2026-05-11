Julio De Vido obtuvo la prisión domiciliaria y dejará la cárcel de Ezeiza

La Cámara de Casación aceptó un pedido del exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, que tiene 76 años y múltiples patologías crónicas.

La Cámara Federal de Casación le concedió la prisión domiciliaria a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, que tiene 76 años y múltiples patologías de salud que son crónicas y requieren controles constantes, según precisó el tribunal al fundamentar su decisión.

De Vido está preso en la cárcel de Ezeiza, donde cumple su condena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, caso en el que fue declarado culpable del delito de fraude al Estado, como partícipe necesario de la maniobra.

La sala III de la Casación dictó el fallo que le dio la prisión domiciliaria con los votos de los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci. Hizo lugar a un pedido de la defensa de De Vido y le encomendó al juez de ejecución que establezca controles periódicos y disponga las reglas que deberá cumplir el exfuncionario.